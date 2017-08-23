FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 908
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada çok şey yazıldı... Biri bana filozof diyor... Şey, düşünecek bir şey var. Sırayla başlayalım:
1. Birisi vadeli işlemleri ve seçenekleri izlememeniz gerektiğini söyledi - tüm bunların cazibe için olduğunu söylüyorlar ... Şey, gerçekten - her şey bir şekilde çok basit ve açık - sence de öyle değil mi? Uzaklara gitmene gerek yok - Evra. Ve vadeli işlemler ve seçenekler için yağlı boya nedir? Her şey satışta. Ve ne? Düşer mi? Hayır, düşmüyor. Aksine, tam tersine, ya yanlara doğru büyüyor ... uzamış ...
2. Biri çok satıcı olduğunu söyledi - yükselme zamanı ... Ve gerçek şu ki - neden olmasın?
3. Devam edelim - birisi bugün bunun uygun olduğunu söyledi, yarın başka bir şey ... neden Audi, harrier ve tüm bunlar ... Audi'de şimdi çok ilginç bir resim ortaya çıkıyor - herkes oraya tırmanıyor - bal bulaşmış gibi . Görünüşe göre her şey açık - satın alımların çoğu buna girdi ... Peki, buna girmek uygun değil mi? Lun orada. Ve Strange'in sözlerine bakılırsa, bu aynı (onun gibi) "akıllı para ... Hmm ... Ama burada, tıpkı euro'da olduğu gibi, her şey ortaya çıkıyor - satıcılardan daha fazla alıcı var. Görünüşe göre Ama yine, ikinci noktada - neden aşağı bir yürüyüş yapmıyorsunuz?
Eklendi - bu arada, sterlin ve eurodan herkes suçlanıyor .... bu ne için olurdu?
Öyleyse felsefe yapın - ya akıllı para piyasayı yönetir ya da yönetmez. Toli her şey açık ve şeffaf ve oditoryumu açmanız gerekiyor, eğer ters yönde bir atış olacaksa... Zaman gösterecek
Tekerleklere pound koymaya çalışacağım ...
_Takma adın yasaklanmış görüyorum, zaten ağzımdan bir şeyler atmayı başardım. Filozof için kırılmayın, bu arada normal takma ad FilosoFFx'tir. Ve akıl yürütmenizi seviyorum - başkalarının etkisi olmadan, kendi entelektüel yeteneklerinizle, şeylerin gerçek durumunu kavramak için kendi başınıza deniyorsunuz. Şahsen benim için 10-39MSK'da kısa vadeli piyasa ilginç değil - denge, stres eksikliği . Birçok gelişmiş (veya gelişmiş, ha-ha) bu konumdan açılır - yapamam.
Yasak severlerin bir dalı) // ???
Evra'ya bakıyorum, BEBEK'i geri tepmeden uyuyanların üzerine çiziyorum (ayılar ne kadar üzülürse üzsün) ...