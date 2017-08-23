FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 472
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu doğru!
TAMAM!
Eklemeyi unuttum.
Bir robotla yazıp ticaret yapanlar için...
Alım satım işlemine hangi yerden (fiyattan) girdiğinizi teklif verenin anlaması yeterlidir. Stratejiniz çıkış yoluyla giriş ve bir geri dönüş sağlıyorsa, fiyat orada yayılmış bir matbaa gibi dalgalanmaya başlayacaktır.
Bir robot için böyle bir yer olmamalı, buna göre hedefler yok ve olmamalı.
Bunu kanıtlamıyorum, bundan bahsediyorum - “bedava peynir sadece fare kapanında”, bu durumda - bir tahmin. Umarım yukarıda okuyanlar ne demek istediğimi anlamıştır. Bu nedenle, zafere giden en doğru ve benzersiz yol size ve yalnızca size aittir !!!
Piyasa uzun süredir var olduğundan, kendi piyasanızı kazmanız pek olası değildir.
TAMAM!
Eklemeyi unuttum.
Bir robotla yazıp ticaret yapanlar için...
Alım satım işlemine hangi yerden (fiyattan) girdiğinizi teklif verenin anlaması yeterlidir. Stratejiniz çıkış yoluyla giriş ve bir geri dönüş sağlıyorsa, fiyat orada yayılmış bir matbaa gibi dalgalanmaya başlayacaktır.
Bir robot için böyle bir yer olmamalı, buna göre hedefler yok ve olmamalı.
TAMAM!
Eklemeyi unuttum.
Bir robotla yazıp ticaret yapanlar için...
Alım satım işlemine hangi yerden (fiyattan) girdiğinizi teklif verenin anlaması yeterlidir. Stratejiniz çıkış yoluyla giriş ve bir geri dönüş sağlıyorsa, fiyat orada yayılmış bir matbaa gibi dalgalanmaya başlayacaktır.
Bir robot için böyle bir yer olmamalı, buna göre hedefler yok ve olmamalı.
Düşüncelerinizi de paylaşmanız gerekiyor. Kohl çok sarhoştu.
1 pound = 0.45 kg.
Fiyatın 1.4850 olduğu Mart ayından beri böyle hacimler olmamıştı.
Kısa bir duraklama ile 5460'tan satın almaya çalışacağım.
Düşüncelerinizi de paylaşmanız gerekiyor. Kohl çok sarhoştu.
1 pound = 0.45 kg.
Fiyatın 1.4850 olduğu Mart ayından beri böyle hacimler olmamıştı.
Kısa bir duraklama ile 5460'tan satın almaya çalışacağım.
5300-50 tutmayacağını görecek - 48-49'u bekleyin.
Cuma gününün dip seviyesinin altına inersek evet 1.50 olacak.
hacim açısından - ya biri neredeyse yarım yılda ilk kez doldurdu ya da birleştirdi. Yine de satın almaya meyilliyim.
Cuma gününün dip seviyesinin altına inersek evet 1.50 olacak.
hacim açısından - ya biri neredeyse yarım yılda ilk kez doldurdu ya da birleştirdi. Yine de satın almaya meyilliyim.
lütfen bana vurma. yenerse, düşünür. pazar, bir yıl zaten, çok fa-piyasa. Peki, euronun büyümesi ne olur, 70. omuzdaki Deutsche Bank ayağa kalkarsa, küçük sarı adamların borcu Yunanlılardan daha soğuk, Çinliler üçte bir oranında çöktü. ve cehennem 18 trilyon mu? onlar için donanma ve ordu. ganimeti başka nereye sürükleyecek? Birisi, bir yerde, yağma için para kazanırsa - temiz bir tank. Akımı kırmızı olana koyabilirsiniz, ancak bu, stsuko, düşük döviz ... Küresel güvendeyim: 0,8 (EUR) 0,5 (astral), yani, yığınla, rupi 120'de.