FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 472

Vladimir Zubov :
Bu doğru!

TAMAM!

Eklemeyi unuttum.

Bir robotla yazıp ticaret yapanlar için...

Alım satım işlemine hangi yerden (fiyattan) girdiğinizi teklif verenin anlaması yeterlidir. Stratejiniz çıkış yoluyla giriş ve bir geri dönüş sağlıyorsa, fiyat orada yayılmış bir matbaa gibi dalgalanmaya başlayacaktır.

Bir robot için böyle bir yer olmamalı, buna göre hedefler yok ve olmamalı.

new-rena :
Bunu kanıtlamıyorum, bundan bahsediyorum - “bedava peynir sadece fare kapanında”, bu durumda - bir tahmin. Umarım yukarıda okuyanlar ne demek istediğimi anlamıştır. Bu nedenle, zafere giden en doğru ve benzersiz yol size ve yalnızca size aittir !!!

Piyasa uzun süredir var olduğundan, kendi piyasanızı kazmanız pek olası değildir.

new-rena :

Kârları nasıl düzeltirsiniz?
new-rena :

Bir teklif verenin bunu yapmasının kolay olduğunu anlıyorum, ancak hacimlerimin önemli olmadığı ve ayrıca miktarın önemli olmadığı bir DC'de işlem yapıyorum. Ve aynı zamanda bu tür şakalardan korunma var.
 

Düşüncelerinizi de paylaşmanız gerekiyor. Kohl çok sarhoştu.

1 pound = 0.45 kg.

Fiyatın 1.4850 olduğu Mart ayından beri böyle hacimler olmamıştı.

Kısa bir duraklama ile 5460'tan satın almaya çalışacağım.

 
Düşüncelerinizi de paylaşmanız gerekiyor. Kohl çok sarhoştu.

1 pound = 0.45 kg.

Fiyatın 1.4850 olduğu Mart ayından beri böyle hacimler olmamıştı.

Kısa bir duraklama ile 5460'tan satın almaya çalışacağım.

5300-50 tutmayacağını görecek - 48-49'u bekleyin.
 
5300-50 tutmayacağını görecek - 48-49'u bekleyin.

Cuma gününün dip seviyesinin altına inersek evet 1.50 olacak.

hacim açısından - ya biri neredeyse yarım yılda ilk kez doldurdu ya da birleştirdi. Yine de satın almaya meyilliyim.

 
Cuma gününün dip seviyesinin altına inersek evet 1.50 olacak.

hacim açısından - ya biri neredeyse yarım yılda ilk kez doldurdu ya da birleştirdi. Yine de satın almaya meyilliyim.

Eğer olmadan.
 
lütfen bana vurma. yenerse, düşünür. pazar, bir yıl zaten, çok fa-piyasa. Peki, euronun büyümesi ne olur, 70. omuzdaki Deutsche Bank ayağa kalkarsa, küçük sarı adamların borcu Yunanlılardan daha soğuk, Çinliler üçte bir oranında çöktü. ve cehennem 18 trilyon mu? onlar için donanma ve ordu. ganimeti başka nereye sürükleyecek? Birisi, bir yerde, yağma için para kazanırsa - temiz bir tank. Akımı kırmızı olana koyabilirsiniz, ancak bu, stsuko, düşük döviz ... Küresel güvendeyim: 0,8 (EUR) 0,5 (astral), yani, yığınla, rupi 120'de.
lütfen bana vurma. yenerse, düşünür. pazar, bir yıl zaten, çok fa-piyasa. Peki, euronun büyümesi ne olur, 70. omuzdaki Deutsche Bank ayağa kalkarsa, küçük sarı adamların borcu Yunanlılardan daha soğuk, Çinliler üçte bir oranında çöktü. ve cehennem 18 trilyon mu? onlar için donanma ve ordu. ganimeti başka nereye sürükleyecek? Birisi, bir yerde, yağma için para kazanırsa - temiz bir tank. Akımı kırmızı olana koyabilirsiniz, ancak bu, stsuko, düşük döviz ... Küresel güvendeyim: 0,8 (EUR) 0,5 (astral), yani, yığınla, rupi 120'de.
ve benim 5 kopeğim... piyasa şu anda frangı ve yen'i yönetiyor. bu iki para birimi hedeflenen bir döviz kuruna yol açar.
