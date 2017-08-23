FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 802

Yeni yorum
[Silindi]  
Vadens :
Oldies'e direnmek istediğinizi hissediyorum............ Klava'ya ilk oturduğumda konuyla ilgili olan insanlar var .......... Ben şimdi yazacağın tüm "yüksek" kelimeleri bil ........ sadece bu İnsanlar kimseye öğretmek istemiyorlar, kimseye talimat vermiyorlar, deneyimlerini kimseyle paylaşmıyorlar ........ Equals ile iletişim kurmak istiyorlar .. ..................
Her şeyin gururu sadece .... Yeryüzünde herkes birdir ... Geri kalan her şey Kötü Olan'dan ...
[Silindi]  
Diyelim ki aklınız var ve elimde silahım var... Peki kim haklı çıkacak?)))
 
new-rena :
fizikçiye soru .... fizikte ışık hızından daha büyük olan hız nedir? // görelilik teorisi çok sıradan. daha iyi cevap gerekli
ihtiyacın var mı? basın Ssal, görelilik, 4 saat uzun, ama korkunç değil. Düzenli olarak LHC'den çıkan sonuçları okuyan biri olarak, sarımsakla söyleyeceğim, böyle saçmalıkları satmak zor.
 
iIDLERr :
ihtiyacın var mı? basın Ssal, görelilik, 4 saat uzun, ama korkunç değil. Düzenli olarak LHC'den çıkan sonuçları okuyan biri olarak, sarımsakla söyleyeceğim, böyle saçmalıkları satmak zor.

Tek kelimeyle - grup. Ah sen...

Şimdilik, ticarete başlamadan önce.

 
azfaraon :
Diyelim ki aklınız var ve elimde silahım var... Peki kim haklı çıkacak?)))
her zaman haklısın, silahsız, akılsız ve beyinsiz.
 
azfaraon :
Diyelim ki aklınız var ve elimde silahım var... Peki kim haklı çıkacak?)))
belli ki sen değilsin. kanun doğru olacaktır.
[Silindi]  
new-rena :
belli ki sen değilsin yasa doğru olacaktır.
Şimdiye kadar sadece temyizlerde biraz tuhaflık görüyorum.. Peki yasa neden burada yazmıyor?
 
azfaraon :
Şimdiye kadar sadece temyizlerde biraz tuhaflık görüyorum.. Ve yasa neden burada yazmıyor?
oh, şey, ben zaten sarhoşlardan bıktım. gitmiş...
[Silindi]  
new-rena :
oh, şey, ben zaten sarhoşlardan bıktım. gitmiş...
Ve sadece sarhoş insanlar doğruyu söyler ne dersin?
 

evrcad maşayı açar ama daha çok erken..........


1...795796797798799800801802803804805806807808809...1996
Yeni yorum