FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 249
Altın c 1084 için bir satın alma işlemim var. Infa sadece olumsuz, ancak altında da acelesi yok. Geri alma olmazsa, 1000'den tekrar satın alacağım.
Ben zaten zaeyim ... onları size seslendirmek için, hiçbir şey görmüyor veya duymuyorsunuz , tarlada tavşanlarla dolaşıyorsunuz)))
girişleri bağla, Eski. bize çıkışları ver.
30 pip satıldı
Bu alete gelince...
aynaya bakmaya gitti .
girişleri bağla, Eski. bize çıkışları ver.
Çıkışlarla birlikte, süper iyi her şeye sahip değilim, ama gördüğümde size PM'de söyleyebilirim, burada değil.
Bu alete gelince...
E yoluyla