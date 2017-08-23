FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 907
Çok fazla saldırganlık beyler ve bunun ne işe yaradığı ve kime olduğu belli değil.
Ve saldırganlık yoluyla kasıtlı olarak forum kurallarının ihlali değildir.
hala boşluk civcivleri kokuyor...
1298-1271=27pp
bir saat içinde geri dönebilir
aya binmek alınmadı ama ben 3167'ye bağlı kalıyorum...
1. Birisi vadeli işlemleri ve seçenekleri izlememeniz gerektiğini söyledi - tüm bunların cazibe için olduğunu söylüyorlar ... Şey, gerçekten - her şey bir şekilde çok basit ve açık - sence de öyle değil mi? Uzaklara gitmene gerek yok - Evra. Ve vadeli işlemler ve seçenekler için yağlı boya nedir? Her şey satışta. Ve ne? Düşer mi? Hayır, düşmüyor. Aksine, tam tersine, ya yanlara doğru büyüyor ... uzamış ...
2. Biri çok satıcı olduğunu söyledi - yükselme zamanı ... Ve gerçek şu ki - neden olmasın?
3. Devam edelim - birisi bugün bunun uygun olduğunu söyledi, yarın başka bir şey ... neden Audi, harrier ve tüm bunlar ... Audi'de şimdi çok ilginç bir resim ortaya çıkıyor - herkes oraya tırmanıyor - bal bulaşmış gibi . Görünüşe göre her şey açık - satın alımların çoğu buna girdi ... Peki, buna girmek uygun değil mi? Lun orada. Ve Strange'in sözlerine bakılırsa, bu aynı (onun gibi) "akıllı para ... Hmm ... Ama burada, tıpkı euro'da olduğu gibi, her şey ortaya çıkıyor - satıcılardan daha fazla alıcı var. Görünüşe göre Ama yine, ikinci noktada - neden aşağı bir yürüyüş yapmıyorsunuz?
Eklendi - bu arada, pound ve eurodan herkes suçlanıyor .... bu ne için olurdu?
Öyleyse felsefe yapın - ya akıllı para piyasayı yönetir ya da yönetmez. Toli her şey açık ve şeffaf ve oditoryumu açmanız gerekiyor, eğer ters yönde bir atış olacaksa... Zaman gösterecek
Arkadaşlar ben zaten .... açıklama için, üç rakam ve üzeri kârdan memnunum ve ne olduğu umurumda değil, hammadde, muye veya başka bir şey. Aynı Audi'yi 70.5'ten aldım ve yarısını 73.5'te kapatacağım ve ne olduğundan bahsediyorum .... m. Kimseyi hiçbir şeye çağırmam ve tavsiyede bulunmam, yatırımcılara ihtiyacım yok, Moskova'yı amcam için zorlayacağım, peki benden ne istiyorsun? gitmeyeceğim.
sıkıldım, sohbet etmek ister misin? Peki, insan gibi iletişim kur - neden sümük köpürüyorsun? İnsanlara karşı bu kadar hoşgörüsüzlük neden? her şeyin bir sebebi var. senin ne pro...sh'dan daha az mı kazanıyorsun?
Parmaklarda açıklamak zor burada anlaşılması gerekiyor. Kısacası Python, Grafon kullanmaz. Konsol hattıyla birlikte, hangi sonuçların elde edilebileceğini kendiniz anlıyorsunuz ... Yalnızca yürütme hızı bizi hayal kırıklığına uğratmaz
Burada çok şey yazıldı... Biri bana filozof diyor...
Bazı ornitorenkleri yasakladı... Ve büyükbaba... Atladı mı? Derslerimi beğenmişe benziyorsun? Adamlar denedi. Henüz görmeyeceksin!!! Çiçekler hepsi...
tahminler? Vermedim, vermeyeceğim ... Sadece dersler ... Münhasıran dersler ... hayat ... ticaret))
Mantar almaya gideceğim... bayiye gideceğim)))
Haftanın takvimine baktım - hafta sonuna kadar (dalgıçlara) dokunmadan Yahudileri uçurmak için ...
ilk önce fiyatı yükseltecekler - ve şekiller boyunca (800 s. Mola için bir referans noktam var ...)