FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 873
Şaka yapıyorum)))))) (1 yıl 14 durak)
Bugün 14. yılın son günü mü?
lira beraberlik, satışlar haber öncesi askıda...
5435'e inmekle ilgileniyor
merhaba millet ... gürültü yapıyor musunuz? =)
Köy tatili iyidir =) sokak kedisi ziyarete geldi =))
lira beraberlik, satışlar haber öncesi takılıyor...
5435'e düşmekle ilgileniyor
yarın çizeceğim
teşekkürler, bekliyorum!!!
her şekilde!!!
yarın çizeceğim