ROBR.PRO :
Audi hala satabilir. ancak burada ayarlanacak bir ufuk yokken durdurma kaybı var.
Henüz farklı yönlerde ticaretin zirvesine yükselmedim. Bai, sınırlı ve
 
heyecan arayanlarımız için: Rand inatla gölgesine yetişiyor.
 
Büyücü, onu Asyalılarla yak, yoksa ikinci kahve - ve uyanamıyorum
new-rena :
Krosh hindiyi çoktan düzeltti. Silinip markete götürülene kadar götürün. Böyle harika bir şey, asıl şey bir bedava))) Dış parametrelerde "doğru" yazın

Bununla ne yapacağımı ve hangi taraftan bakacağımı görsel olarak anlamıyorum) Bana söyler misin?

 
Vladimir Zubov :

pi'yi yarıya kadar açın.
 
Vladimir Zubov :

biliyor muyum? )))

Krosh aynı soruyu orada da sormuş bekleyelim belki cevap verirler)

Hindi bir finans ofisi tarafından yazılmıştır, belki Türkiye'de olan linke bakabilirsiniz. Belki bir açıklama alırsınız. Paylaş - unutma... //aklıma yeni geldi...

 
Kanadalıya göre saat 15.30'da fırtına gibi görünüyor.
new-rena :
Uzun zaman önce kendim için yeniden yaptım ve hatta düzeltilmiş versiyonunu çıkardım .. Doğru, sonra sildim, hindinin onun olmadığı ortaya çıktıysa neden beyin yıkamaya ihtiyacım olsun ..
 
azfaraon :
Uzun zaman önce kendim için yeniden yaptım ve hatta düzeltilmiş versiyonunu çıkardım .. Doğru, sonra sildim, hindi onun olmadığı ortaya çıktıysa neden beyin yıkamaya ihtiyacım olsun ..
Açıklama var mı?
new-rena :

biliyor muyum? )))

Krosh aynı soruyu orada da sormuş bekleyelim belki cevap verirler)

Hindi bir finans ofisi tarafından yazılmıştır, belki Türkiye'de olan linke bakabilirsiniz. Belki bir açıklama alırsınız. Paylaş - unutma... //aklıma yeni geldi...

türkiyedeki linki açamıyorum
