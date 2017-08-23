FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 614
bu doğru. aferin daha fazla satın al)
Gençler umutsuzluğa kapılmayın 1.14, 15, 16 vb. den daha fazla satabilirsiniz!!!!!
vb. 1.22)'ye kadar)
Efsane, 1.21'e kadar olduğunu gösteriyor.
Ve orada "erkekler nihayet çocuklar" satın almaya başlayacak)))
Sadece 3060-3075 bölgesi beni biraz rahatsız ediyor.
Ama eğer onu aşarsak, bir sonraki "Yuma'ya giden tren")))
İyi film)
Ve gençlerle boş yere gülüyorsunuz, bütün pazar onların omuzlarında !!!
Pazartesi günü 1.1100'e kadar dersek, bir ay boyunca bana büyümemizi söylersem ve sonra 200 pips düşerse, tekrar sahada koşarsanız ... Elbette herkesin kendi kendi kafan, söyle bana... Ah, o zaman hep kavga eder misin...
Bebek konuşması.
1.09'daki satışları orada da kapatacak mısınız? 10 incir boy değil mi? Evet, cehennem burada ve kiminle konuşmalı.
Yemin ederim çünkü koyunlara 1.08'den al dediğinizde zeki oluyorlar.
Vay be geçen hafta izledim
Ayrıca 60'lardan tüm zamanların en iyi westerni olarak adlandırılan The Good, the Bad and the Ugly adlı filmi de indirdim. bakmak zorunda kalacak