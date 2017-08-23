FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 614

Yeni yorum
 
Nikolai Romanovskyi :
bu doğru. aferin daha fazla satın al)
Neden ayı satmıyorsunuz da euro, sadomazoşistler?))))
 
stranger :
Neden ayı satmıyorsunuz da euro, sadomazoşistler?))))
herkese iyi hafta sonları bugün ilginç bir şey olmayacak şimdilik
 
stranger :
Neden ayı satmıyorsunuz da euro, sadomazoşistler?))))

dolar-cad

tuzlamaya devam et tamam mı

 
stranger :
Gençler umutsuzluğa kapılmayın 1.14, 15, 16 vb. den daha fazla satabilirsiniz!!!!!

vb. 1.22)'ye kadar)

Efsane, 1.21'e kadar olduğunu gösteriyor.

Ve orada "erkekler nihayet çocuklar" satın almaya başlayacak)))

 
Zogman :

dolar-cad

tuzlamaya devam et tamam mı

Ne düşünüyorsun?)
 
stranger :
Neden ayı satmıyorsunuz da euro, sadomazoşistler?))))

Sadece 3060-3075 bölgesi beni biraz rahatsız ediyor.

Ama eğer onu aşarsak, bir sonraki "Yuma'ya giden tren")))

[Silindi]  
stranger :
Neden ayı satmıyorsunuz da euro, sadomazoşistler?))))
Pazartesi günü 1.1100'e kadar dersek, kendiniz bir ay boyunca bana büyümemizi söylersem ve sonra 200 pips düşerse, tekrar sahada koşarsınız ... Elbette herkesin kendi kendi kafan, söyle bana... Ah, o zaman hep kavga eder misin...
 
lactone :

Sadece 3060-3075 bölgesi beni biraz rahatsız ediyor.

Ama eğer onu aşarsak, bir sonraki "Yuma'ya giden tren")))

İyi film)

Ve gençlerle boş yere gülüyorsunuz, bütün pazar onların omuzlarında !!!

 
azfaraon :
Pazartesi günü 1.1100'e kadar dersek, bir ay boyunca bana büyümemizi söylersem ve sonra 200 pips düşerse, tekrar sahada koşarsanız ... Elbette herkesin kendi kendi kafan, söyle bana... Ah, o zaman hep kavga eder misin...

Bebek konuşması.

1.09'daki satışları orada da kapatacak mısınız? 10 incir boy değil mi? Evet, cehennem burada ve kiminle konuşmalı.

Yemin ederim çünkü koyunlara 1.08'den al dediğinizde zeki oluyorlar.

 
stranger :

İyi film)

Ve gençlerle boş yere gülüyorsunuz, bütün pazar onların omuzlarında !!!

Vay be geçen hafta izledim

Ayrıca 60'lardan tüm zamanların en iyi westerni olarak adlandırılan The Good, the Bad and the Ugly adlı filmi de indirdim. bakmak zorunda kalacak

1...607608609610611612613614615616617618619620621...1996
Yeni yorum