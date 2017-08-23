FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 303
EKONOMİK ZOOLOJİ
Borsa analistleri: "Petrol vadeli işlemlerinde, Arctic tilki teknik analizinin bir rakamı oluştu."
Bir deri bir kemik kalanlar her şeyi neyden anlar?
kadu'ya göre haftalık işlem hacimleri tablosu (gelecek) - çizmek zor mu? Yoksa bir tuşa mı basıyorsunuz?
bu cam nedir - chicago'da gelecek?
Teşekkür ederim
Bu harrier sana mı verdi?! Tüm seviyeler uzun zamandır başlıkta açıklandı! Pekâlâ, dayanılmaz olduğu için - işte en azından CD'li bir program - yardımcı olabiliriz
çok havalı olan ne? yarışlarda grevler, pozlar yazılır.
Teşekkürler ))
bir kez...
Selamlar! Tam olarak nereye vuracak? Anladığım kadarıyla?(USDCAD)
Teşekkürler ))
bir kez...
Eh, bir kerede gereken seviyelere getirecekler - GSYİH kesinlikle çıkacak> 0
beni boşver...
seviyelere: