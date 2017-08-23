FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 189
aksini kanıtla! (Oh, peki, sadece ekran görüntülerine ihtiyacınız yok).
Gop deme!..... (ya da gopak dansı).
30 pip girişine ihtiyacım var. 30 piplik bir stop ile . (ve size de zarar vermez, 14 katlama 6 aya yayılır)
o zaman neden koda ihtiyacın var? Herhangi bir siparişi herhangi bir yere (al/sat - fark etmez) duraklarınızla bağlayın. Bir durumda, bir satın alma sizin için işe yarar, diğerinde bir satış. Hangisi daha şanslı olacak - burada - 50/50 = SL / TP = AL / SAT = SAT / AL = TP / SL )))
Aslında stratejinizin formülü.
Strange zaten ona bir grafik gösterimi göstermişti.
iyi şanslar!
Evet, anlamadın. Biraz düşünmek için bir strateji...
Tekrar formüle dönün. 50/50 - her zaman kumarhane
"TP = SL = 30pp. giriş m5 zirvesinde ise 30 pips. Bu uzak, tabiki 25 deneyebilirsiniz; 20... - Ben sadece TP ile eşitledim. İkinci etap kısmi örneğin siparişin %80'ini kapatmak - gerisi bu ve tp'yi geri itin.
TPx3 / SL - harika , sl - 10 puan. - hiçbir şey hakkında değil, 25'te 1'i işe yarayacak. Aslında, bu gün içi m1, m5 ticaretidir - istatistikler bir veya iki ay boyunca toplanır. Ayda 15 işleme kadar. iyi, üzerlerinde bir çift geyik.
İyi girişlere, ardından ayda birkaç girişe bakarsanız, m15'te işlem yapmak ay içinde çağrılabilir. (TP ve SL - sırasıyla daha fazla)."
Cevaplandı, 3-5 kat daha fazlasını istemediğimi mi sanıyorsun? ama hayır (((.(burada H1 H4 ticareti TP daha uzun olacak ve doğru giriş altı ayda bir )
giriş 50/50 için çaba sarf etmektir - kendi tarafınızda kapatmak için zamanınız olmalı.
DC'yi ne umursuyorsun - beklesinler, yavaşlayacaklar, Alplere gidecekler.
Yusuf, hayal ürünü bir jeneratördür.
Strateji basittir, eğer bir kodunuz yoksa, o zaman bir kanal kurarsınız - kenardan ortaya geri tepmeyi yakalayın. Varsa 30-40 piplik kırmızı (yeşil) bir mum hesaplarsınız. kırıcı.
30 pip'te. söylendiği gibi - neden belli değil? Mumlar herhangi bir 20 pip olabilir. genel olarak, daha fazla giriş olacak - soru duracak mı? ne 20? - 20 ise TP / SL 12/1 seri oranını alamıyorum. bu kadar.
Stratejiye göre - birçok farklı iyi strateji vardır, bu strateji karşı eğilimdir - trendin (dürtü) m5'in ilk düzeltmesi için.
12'ye 1, bu ciddi.
Bu arada ayaklarla ilgili hikayeyi hatırladım:
Sorun değil, ben hava tahminleriyle ilgileneceğim (bu arada, hiçbir şeye ihtiyacın yok mu? D1'de)
Bu hafta sonu paylaşım yapmayacağım. (bir şeye ihtiyacınız varsa - mevcut olandan - kişisel olarak yazın )
http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/64320-topmaster-230281-escalator/ işte başarılı bir martin yetiştiricisi - hala devam ediyor.