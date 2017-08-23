FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 189

Yeni yorum
 
Ishim :

aksini kanıtla! (Oh, peki, sadece ekran görüntülerine ihtiyacınız yok).

Gop deme!..... (ya da gopak dansı).

30 pip girişine ihtiyacım var. 30 piplik bir stop ile . (ve size de zarar vermez, 14 katlama 6 aya yayılır)

o zaman neden koda ihtiyacın var? Herhangi bir siparişi herhangi bir yere (al/sat - fark etmez) duraklarınızla bağlayın. Bir durumda, bir satın alma sizin için işe yarar, diğerinde bir satış. Hangisi daha şanslı olacak - burada - 50/50 = SL / TP = AL / SAT = SAT / AL = TP / SL )))

Aslında stratejinizin formülü.

Strange zaten ona bir grafik gösterimi göstermişti.


 
Ishim :
iyi şanslar!

Evet, anlamadın. Biraz düşünmek için bir strateji...

Tekrar formüle dönün. 50/50 - her zaman kumarhane

 
50/50 seçeneğini test etmek için böyle bir danışman var , Kolayca kontrol edebilirsiniz, ben şahsen martin 5 ile 90/30'u tavsiye ederim.
[Silindi]  
Ishim :

"TP = SL = 30pp. giriş m5 zirvesinde ise 30 pips. Bu uzak, tabiki 25 deneyebilirsiniz; 20... - Ben sadece TP ile eşitledim. İkinci etap kısmi örneğin siparişin %80'ini kapatmak - gerisi bu ve tp'yi geri itin.

TPx3 / SL - harika , sl - 10 puan. - hiçbir şey hakkında değil, 25'te 1'i işe yarayacak. Aslında, bu gün içi m1, m5 ticaretidir - istatistikler bir veya iki ay boyunca toplanır. Ayda 15 işleme kadar. iyi, üzerlerinde bir çift geyik.

İyi girişlere, ardından ayda birkaç girişe bakarsanız, m15'te işlem yapmak ay içinde çağrılabilir. (TP ve SL - sırasıyla daha fazla)."

Cevaplandı, 3-5 kat daha fazlasını istemediğimi mi sanıyorsun? ama hayır (((.(burada H1 H4 ticareti TP daha uzun olacak ve doğru giriş altı ayda bir )

giriş 50/50 için çaba sarf etmektir - kendi tarafınızda kapatmak için zamanınız olmalı.

DC'yi ne umursuyorsun - beklesinler, yavaşlayacaklar, Alplere gidecekler.

Yusuf, hayal ürünü bir jeneratördür.

İyi tavsiye, dosyada yazılanları okuyun, tüm ana çiftleri ve çarpıları açın ve bir giriş arayın, her gün 2-3 giriş olacaktır, eğer giriş yoksa, o gün işlem yapmaya değmez ve hedefler birkaç rakamdır. Partiyi durma noktasına göre %% olarak koyarsınız. D1'de işlem yapmak için sadece sabır gerekir. Tüm bilgiler açık kaynaklardandır, kutsal sır yoktur)
 
Ishim :

Strateji basittir, eğer bir kodunuz yoksa, o zaman bir kanal kurarsınız - kenardan ortaya geri tepmeyi yakalayın. Varsa 30-40 piplik kırmızı (yeşil) bir mum hesaplarsınız. kırıcı.

30 pip'te. söylendiği gibi - neden belli değil? Mumlar herhangi bir 20 pip olabilir. genel olarak, daha fazla giriş olacak - soru duracak mı? ne 20? - 20 ise TP / SL 12/1 seri oranını alamıyorum. bu kadar.

Stratejiye göre - birçok farklı iyi strateji vardır, bu strateji karşı eğilimdir - trendin (dürtü) m5'in ilk düzeltmesi için.

12'ye 1, bu ciddi.

Bu arada ayaklarla ilgili hikayeyi hatırladım:


 
Ishim :
Sorun değil, ben hava tahminleriyle ilgileneceğim (bu arada, hiçbir şeye ihtiyacın yok mu? D1'de)
teşekkürler, benimki var) orada resimleri göremezsiniz, bu yüzden burada daha iyi
 
Ishim :
Bu hafta sonu paylaşım yapmayacağım. (bir şeye ihtiyacınız varsa - mevcut olandan - kişisel olarak yazın )
TAMAM
 
new-rena :

o zaman neden koda ihtiyacın var? Herhangi bir siparişi herhangi bir yere (al/sat - fark etmez) duraklarınızla bağlayın. Bir durumda, bir satın alma sizin için işe yarar, diğerinde bir satış. Hangisi daha şanslı olacak - burada - 50/50 = SL / TP = AL / SAT = SAT / AL = TP / SL )))

Aslında stratejinizin formülü.

Strange zaten ona bir grafik gösterimi göstermişti.


Öğretmenle bir konuşmada bana atıfta bulunursanız, O sizi aforoz edecektir)))
 
Ishim :
Bu hafta sonu paylaşım yapmayacağım. (bir şeye ihtiyacınız varsa - mevcut olandan - kişisel olarak yazın )
Burada bizim için çok az saçmalık var, ayrıca kişisel bir ....
 
Ishim :
http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/64320-topmaster-230281-escalator/ işte başarılı bir martin yetiştiricisi - hala devam ediyor.
Hesaplarının arşivine bakmayı unutmayın. ;)
1...182183184185186187188189190191192193194195196...1996
Yeni yorum