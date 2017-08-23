FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 913
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aşağıdaki parçalar saçma sapan...
"patates" FA'dır, ancak beyin yoktur ((- doğrudan TA'ya gidin))))).
yenka'da, disk yukarı sona erdi, disk aşağı indi. (Test yapılıyor)
Enke'de ticarete çok az güvenim var. şimdilik izleyeceğim. Hala gerçek bir hesabınız var mı? Baiknul yine euro . ))
Bana JACKALS'i hatırlatıyorsun, sevinçle bağırıyorsun: "Akelo el salladı" ...
(Bazı) Strange'in başarısızlıklarına sevinmemiz anlamında mı? Kendinizi daha iyi hissedene kadar yatmadan önce bir Fevarin tableti alın.
Evet, kitle oluşturan bir kitleyim ......... ama bu önyargı, kibir ve aşağılama görmediğim anlamına gelmez.
Yani, Strange'in başarısızlıklarına seviniyor muyuz? Kendinizi daha iyi hissedene kadar yatmadan önce bir Fevarin tableti alın.
Evet, kitle oluşturan bir kitleyim ......... ama bu Kendime karşı önyargı, kibir ve aşağılama görmediğim anlamına gelmez.
Baba gençlerden men edildi! çünkü burada çok akıllısın. (Bu arada, İbranice'de diskin girişi 1.1417)
Ekle. TA'nın doğruluğu para birimi ağırlıklarıyla kontrol edilir - her şey en az 5 çift için mantıklı olmalıdır
Evra bir potadır - faturalar için bir krematoryum.
zaten aldım...
hiç düşmemeliydi. (şartların zorlamasıyla)
yalan söylediğinde - hiçbir şey gerçekleşmez. vazodilatörler içmek))