vaz :
Peki ya bugün? Yoksa zaten şort mu giyiyorsun?
erken IMHO

usd / enke için şortum var
 

morgan stanl

pozlar

CAD/JPY Satış 90.22, T/R 86, S/L 90.06 (-4)

Çift AUD/USD 0.7040'tan Sat, T/R 0.6700, S/L 0.7170 (+32)

Çift USD/JPY 120.00 T/R 114.00'den Sat, S/L 120.80 (-29)

GBP/USD 1.5600'den Satış, T/R 1.5200, S/L 1.5410 (+374)

İşin garibi, insanlar daha havalı birinin bankaların duraklarını avladığına ve fiyatın genellikle onlara gittiğine ve sonra geri döndüğüne inanıyor ...

dün burada euro pound için nakavt bir kredi İsviçre var

Diğer insanlar bunların hepsinin Mui Ne olduğuna inansa da ...

 
dolar düşmüyor, ama öyle umuyordum ki...
 

Hangi düşünceler? Kadu, yahudi, eksen, kivi poundu ile mi?

Umarım herkes dolara yükselir - ama ne zaman gireceğimi anlamıyorum

dün euro-pound'u oldukça iyi açığa aldım - rakam geçti - şortların en iyisinden

kiwi-chif tarafından da neredeyse bir rakam aldı .61 - .62

Dün bu çiftlere bakıyordum...

Zogman :
umut etmeye gerek yok - emin olmalısın

Bu bankaları kim parçalayacak? belki açıkça yanlış sinyal veriyorlar kafanla yaşamak zorundasın
 
mmmoguschiy-new :
umut etmeye gerek yok - emin olmalısın

Bu bankaları kim parçalayacak? belki de yangın markalarıyla açıkça yanlış sinyaller veriyorlar, yaşamak zorundasın

belki yanlış, hiç dışlanmadı,

bir kişi tüm bankacılık sinyallerine göre işlem yaptığını ve siyah olduğunu söylemesine rağmen,

ısrar etmiyorum

not

Nerede ne düşünüyorsunuz?

 
Hayatımda en az bir kez bir pip kadar doğru bir giriş alırsam, onu bir çerçeveye asacağım. Ana yön ve çıkış. Bugün ne zaman tokalaşabilirsin?
Zogman :

burada

vaz :
Hayatımda en az bir kez bir pip kadar doğru bir giriş alırsam, onu bir çerçeveye asacağım. Ana yön ve çıkış. Bugün ne zaman tokalaşabilirsin?
Yani kemersiz mi koşuyorsun? Ah hayır hayır hayır
 
mmmoguschiy-new :
Yani kemersiz mi koşuyorsun? Ah hayır hayır hayır
Hiçbir şey okumak için zamanım olmadı, dün zaten pound baykuşunu azarlamaya başladım. Yahudilere göre her şey düzgündü, çizim şirindi, herkes stok yapıyordu ve sonra şanssız biri podyumdan konuştu ve hepsi bu kadar. İşim satışı dün yazdı, ancak teorisi ilginç ve demo pammlar hakkında hiçbir fikri yok. büyüyeceğini düşünüyorum. Trendi tersine çevirmek için bugün bir doldurulmuş hayvanı daha podyuma sürüklemeleri yeterli. Dolarda henüz ciddi bir büyüme için bir neden yok.
