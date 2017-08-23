FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 941
Peki ya bugün? Yoksa zaten şort mu giyiyorsun?
usd / enke için şortum var
morgan stanl
pozlarCAD/JPY Satış 90.22, T/R 86, S/L 90.06 (-4)
GBP/USD 1.5600'den Satış, T/R 1.5200, S/L 1.5410 (+374)
İşin garibi, insanlar daha havalı birinin bankaların duraklarını avladığına ve fiyatın genellikle onlara gittiğine ve sonra geri döndüğüne inanıyor ...
dün burada euro pound için nakavt bir kredi İsviçre var
Diğer insanlar bunların hepsinin Mui Ne olduğuna inansa da ...
Hangi düşünceler? Kadu, yahudi, eksen, kivi poundu ile mi?
Umarım herkes dolara yükselir - ama ne zaman gireceğimi anlamıyorum
dün euro-pound'u oldukça iyi açığa aldım - rakam geçti - şortların en iyisinden
kiwi-chif tarafından da neredeyse bir rakam aldı .61 - .62
Dün bu çiftlere bakıyordum...
dolar düşmüyor, ama öyle umuyordum ki...
Bu bankaları kim parçalayacak? belki açıkça yanlış sinyal veriyorlar kafanla yaşamak zorundasın
umut etmeye gerek yok - emin olmalısın
Bu bankaları kim parçalayacak? belki de yangın markalarıyla açıkça yanlış sinyaller veriyorlar, yaşamak zorundasın
belki yanlış, hiç dışlanmadı,
bir kişi tüm bankacılık sinyallerine göre işlem yaptığını ve siyah olduğunu söylemesine rağmen,
ısrar etmiyorum
not
Nerede ne düşünüyorsunuz?
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page940#comment_1927546
ve aşağıda
Hayatımda en az bir kez bir pip kadar doğru bir giriş alırsam, onu bir çerçeveye asacağım. Ana yön ve çıkış. Bugün ne zaman tokalaşabilirsin?
Yani kemersiz mi koşuyorsun? Ah hayır hayır hayır