FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 357
Dürüst olmak gerekirse daha doğru.. beyler senelerce çizelgeler okudum ve onlardan bir şey belirleyemedim ve diğer tarafa geçtim... ben de size bu yolu göstermek istiyorum.. Kitap okuyun, kendinizi aydınlatın ve işlemlerinizi verin. gerçek ve tarihten sonra para çekme ile kanıt olarak. .Bir boo koymanıza ve sık sık, dediğiniz gibi, sadece piyasadan çıkmanıza dayanarak, o zaman ve orada, anladığımız gibi, olasılık% 90'dan fazla değil
ve bununla ilgili sorunları var - sadece sonra ekran görüntüleri ((((
İşte zaman içindeki fiyat değişikliklerinin iki yorumu, aralarında herhangi bir fark görmüyorum.
İnsanlar, önceki uçuş verilerini kullanarak uzaya roket fırlatır, bunlara dayalı grafikler çizer. grafiklerin hiçbir şey olmadığını söyle ...
Öğretmen, ilk akıllı gönderi, tebrikler)
Belki, ama inan bana, çizelgeleri incelemek için çok zaman harcadım ve orada herhangi bir kalıp görmedim, belki doğru ya da yanlış yere bakmadım)
Bunlar tamamen farklı şeyler, insan faktörünün neredeyse tamamen dışlandığı yerlerde.
Aynen öyle. Dolarda olduğu gibi birkaç hafta, ay ve hatta yıl içinde gerçekleşir.
Ve işte burada, çocuklar, kendiniz)
Bu ilk akıllı gönderi değil - bu ilk anladığınız şey))))))
10 yıl geçirdim, ama orada değiller - neye benzediklerini bilmiyorsunuz. "Ama sizler kendinizsiniz..."
Ve herkese tek bir gönderide cevap vermenin ne yolu! sen büyükusta mısın
Evet, bu saçmalık)))), Harrier temas halinde, Evra M5. - evet.
Vasya, M5 hakkında hiçbir şey söylemedim. Bu zaman. Girdiler ve hedefler size önceden verilir. Bu iki.
Bence mesele yorumda değil, son bilgide... 10 kişi, en az 10 yorum olabilir.. Bilgi ile çalışmanın sorunu tam olarak kimin anladığı ve nasıl olduğu.. CME aynıdır. .bilgi var ve çok görüş var... Hatta TA'da olduğu gibi insanların düşüncelerini ölçtüğü, aynı sayıları görmelerine rağmen forumlar ve çok şey var... Biri, diğerlerinden daha iyi anladığını söylüyor, vs., vs... Ve kim haklı? Güzel soru.. Ama bilgilerin geneline bakılırsa bir noktada herkes haklı çıkıyor..