Borsa analistleri, hisse senedi endekslerinin ay döngülerine bağımlılığını keşfetti
Küresel finans piyasalarındaki yatırım getirisi, yeni ay ile birlikte en yüksek değerlere ulaşıyor. Bu sonuca, yatırım bankası Macquarie Securities'deki analistler tarafından 1988'den beri yürütülen araştırma sonucunda ulaşıldı.

Analitik şirket CLSA, aksine, yatırımlar ve bir bütün olarak ekonomi için en tehlikeli ay gününü ortaya çıkardı - 27. 1857, 1907, 1929, 1987, 1997 ve 2008 yıllarında yaptıkları büyük çaplı piyasa çöküşleri araştırmalarına göre, piyasalar uçurumun eşiğindeydi ve parkurdaki panik zirveleri her seferinde yedinci ayın 27'sinde düştü. ay döngüsü.

Önde gelen 14 Macquarie Securities uzmanı, 1988'den bu yana 32 ana hisse senedi endeksinin dinamiklerini inceledi ve ay döngüsünün dört haftası boyunca maksimum yatırım getirisinin kameri ayın dönemine (yeniden iki gün önce ve iki gün sonra) düştüğünü buldu. ay). Şirket bir raporda, "Çeşitli endeks türlerine ilişkin 1988 verilerini kullanarak, kameri ayların kavşağında karlarda güçlü bir artış olduğu sonucuna vardık" dedi. Bu, yalnızca ay döngülerinin geleneksel olarak önemli olduğu Asya'da değil, tüm dünyada oluyor, analistler şunu vurguluyor: ayın geri kalanında sıfıra yakın veya sıfıra eşitti.

Macquarie ve CLSA uzmanları, ayın evrelerine duydukları saygıda yalnız değiller.

Başka bir çalışma - Stokların ve Emtiaların Teknik Analizi makalesi, "Gerçeklik mi delilik mi?" - doğrudan menkul kıymetler piyasasında profesyonel bir katılımcı olan Ivan Krutoy tarafından yazılmıştır.

Gümüş, buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatlarının dolunay sırasında yükseldiği ve yeni ay sırasında düştüğü varsayımını test etmek için araştırmasını bir ticaret programı kullanarak gerçekleştirdi. Makalesi, dolunayın genellikle S&P 500'deki keskin düşüşlerin arifesinde ortaya çıktığına inandığından, dolunayın iyi bir satış göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor ve bu, NYFE endeksi ile ilgili olarak sistem tarafından onaylanıyor.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinin ayın evrelerine göre belirli bir modelle gerçekleştiğini ve aslında gözlem için seçilen metaların (gümüş, buğday) olduğunu savunan Todz Lofton'un (1974) çalışmasına da dikkat edin. , kakao ve şeker) dolunaydan sonra yükselen bir pazar ve yeni aydan sonra düşen bir pazar oluşturmak için garip bir eğilim gösterir.

Jeffrey Owen Katz tarafından yazılan Ticaret Stratejileri Ansiklopedisi, Donna L. McCormick, astrolojik giriş ve çıkış sinyalleri, ay ve güneş döngüleri, tablolar ve çizelgeler ile ticarete ayrılmış bir bölüme sahiptir.

"Önceki bir çalışmada (Katz, McCormick, Haziran 1997), NYFE piyasasının ay döngüleri kullanılarak karlı bir şekilde alınıp satılabileceğini bulduk. 1990'dan 1997'ye kadar, basit bir ay döngüsü sistemi 75.550 dolar kar sağladı. 170 işlemin %60'ı kârlıydı. İşlem başına ortalama kâr 444.41 dolardı ve toplam kâr %365 idi (yıllık değil). Uzun pozisyonlar, kısa pozisyonlardan daha kârlıydı (-%37'ye kıyasla %520). Sinyaller genellikle güne kadar pivot noktalarını tahmin ederdi…

Ticaret kuralları basittir. L1 gün önce dolunay olduysa, satın almalısınız. L1 gün önce yeni ay olduysa satmalısın. Gün sayısı (L1) gecikme faktörüdür. L1=0 ise dolunay gecesini takip eden gün, L1=1 ise dolunay gecesinden sonraki gün almalısınız. L1=2 ise, dolunay gecesinden iki gün sonra satın almalısınız, vb. Aynı şey satışlar için de geçerli. »

İskoçya Bankası, genellikle web sitesinde, yatırımcıların karlarını önemli ölçüde artırabilecek orta ve uzun vadeli yatırım stratejileri için bir teklifle birlikte, ayın evreleri ve finansal piyasaların davranışı arasındaki korelasyon üzerine bir çalışma yayınladı.

Özetle, endeksleri yeni ay günü satın almanız, dolunaya kadar (genellikle 14-15 gün) tutmanız ve ardından dolunay gününde endeksleri satmanız ve alınan tutarı tekrar yatırmanız gerekir. sonraki ay döngüsünde.

Dolayısıyla ay ile borsa arasındaki bağlantının incelenmesinde ekonometrik modeller ve ticaret sistemlerinin kullanıldığını ve farklı yöntemlerle elde edilen sonuçların çok benzer olduğunu görüyoruz.

Ancak endeksler endekslerdir ve ayın onları nasıl etkilediğini bilmiyoruz, ancak yatırımcılar insandır ve ay döngülerinin şüphesiz onlar üzerinde etkisi vardır.

Ay döngülerinin yatırımcıların davranışları üzerindeki etkisi de tekrar tekrar incelenmiştir.
 
