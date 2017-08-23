FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1018
İlk olarak, Great büyük harfle yazılır)
Barış zaten beni baştan çıkarıyor, zevk vermiyor. Bazen sizin için anlaşılmaz olan insanların koşuşturmacasını, ormanı ve diğer sevinçleri izlemek eğlencelidir)
Teşekkürler Strong!
Bir sonraki kontratta %80 alıcı varsa ve bunların terk edilmesi gerekiyorsa aşağı inmek gerekir.
1.09-1.10'unuz neden zaten düşük?
Bu nedenle, alıcıları sıfırlarsak (örneğin, 1,09'un altında), satıcılar görünür ve ardından sıfırlanmaları gerekir mi?
Sıfırlama nasıl anlaşılır? Yahudiyi ayağa kaldıranları sıfırlayın, yoksa kazıkları satın alanların sıfırlanmasını mı kastediyorsunuz?
09-10 bir varsayım, belki 11, dedi - Henüz bilmiyorum .
Son kullanma tarihi bu Cuma, burada hafta sonu ve olası geri alma seviyelerini izleyeceğim.
"Sıfırlama" daha erken, 11, 10, belki 9'da alanların izinden gitmek demek, bundan aşağısı olduğumu düşünmüyorum.
Seçenek alıcıları değil, daha doğrusu onları değil, gelecekteki alıcıları.
Bu yüzden forum parladı (sadece asılı kaldı) Oduncu, banyoda bir sis olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre bugün her şey yolunda mıydı?
Eurodolar düşerse, muhtemelen 1.096 civarında duracaktır.
ormandan gelen akım. borovichok bulundu - fincan tabağı olan bir şapka. donlar yarın vaat ediyor... ne yazık ki...
Ve dün yaptım
Pound ve audi için cevap!!!
Barabashkin, evet, burada sebepsiz yere hamama gönderilen iki kişi var.