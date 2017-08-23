FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 633
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yıkanmak)
Evet )))
Strange'in temel olarak girdilerinin %80-90'ı doğru. Sadece bir kişinin ne kestiğini, ne hakkında konuştuğunu söyler. Strateji karlı, büyükanneye gitmeyin. Ama arkadaşlar, %10-20 hakkı olmadan Eski'den bir kazıcı yapmaya karar verdik :)
Evet, Yaşlı Olan sert olabilir, bilgeliği ve tecrübesi için ona indirim yapabilirsiniz. Herhangi biri izliyorsa, herkesin doğru giriş yüzdesine bakmasına izin verin)
not. Herkese mutlu pazarlar!
Evet )))
...
İnsanlarla kıskançlık bunu yapmaz. ))
Güzel. Sana göstereceğim.....
İşte 2014-2015 programım (sağda - tahmin)
Güzel. Sana göstereceğim. İşte programım 2014-2015
Senin komik işlerinle hiç ilgilenmiyorum. Benimkini göstermeyeceğim. Ve sonunda daha fazla gıcırdatacak ve aşırı ısınacaksınız. )))
28 tahmin. Pazartesi günü kontrol edin. Bu, burada her şeyi sadece sen yapabilirsin diye gevezelik etmemen için.
(Forex'te bulunduğum tüm yıllarda ilk kez) sermayede yüzde X oranında bir artış garantisi verebilirim ve orijinal depozitoyu kaybetmem.
izleyelim. Hadi bir kez daha batıralım.
Özellikle sermayeyi parlatmayacağım için striptizle uğraşmıyorum.
istersen kendininkini göster ve genel olarak gösterecek bir şeyin varsa.
Tahminleri yukarıya attım pazartesiye kadar en az ikiye katlamanız yeterli olacaktır..