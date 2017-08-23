FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 807

Ishim :
TA, incelenen döneme ilişkin bir tahmin veriyor, değil mi? bekleriz. (Tahminlerin işe yaraması ilginç değil mi?)

FA - genel olarak, burada çok sayıda insan yer alıyor ... FA için şimdiye kadar hiç düzen vermediniz. Yani acıtmıyor o zaman yapacağına inanıyorum...

İlk seviyenin TA - bu işe yarayacak mı? :


 
Öğretmenim, "tahminler" anlamında SENİ görmeye layık değil miyiz?)
 
stranger :
Tahminler Cuma gününden beri aynı, Kanada'da 200 aşağı bip, euro/buck 1,11 + -, euro/yen berabere kaldı.
 
stranger :
TA yapmıyorum, ne olmuş yani?
bu yüzden tahmin yapmak zorunda değilsiniz.
 
Ishim :
açık, trenin deposu .... Doğalım)
 
new-rena :
tüm maçlar rastgele. (niyet yok - raylarda bisiklet sürmeye gerek yok!)
 
stranger :
masallarını dinlesek iyi olur - oradaydım kvas, bal içtim .... (sakallı bir bebekle ölçüldü)
 
Ishim :
Beşinci seviyenin rastgele tahminleri gerçekleşmiyor .... Audi'ye göre ne oluyor? Sonra sattım ve şimdi sadece trenin değil, tankların da geçeceğini düşünüyorum)
 
new-rena :
audi için başka bir şey yok.

 
Nestradamus :
Bu kesin ... firavun bir yıl olmadan bir hafta boyunca buradaysa ve sonra atlayamazsa, o zaman Şaman uzun zamandır ruhuyla foruma bağlı hale geldi ...

28 çamdaki "adamımız" gibi görünüyor ... kayboldu))) ama hala zaman var ...



