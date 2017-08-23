FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 391

Paco!

Eurosti için tahmininiz nedir?


(Sanırım 1,0830'u nereden aldığımı buldum.
sadece 1.0850 olabilir.

Teşekkür ederim!
 
Владимир Жириновский :
Beyler Moderatörler!
Lütfen beni ara!!! bir hafta için.

Teşekkür ederim!
Yanlış soruyorsun.
 
vaz :
Yanlış soruyorsun.
Eurochka - plyadushka - ipanashka - bitch_fucked histerik nah için resimlerde bir tahmin verin
 
şimdi çalışmalı
 
Renochka!

bu kapalı pozisyonlar banyoda olduğum saatlerle örtüşüyor.
Владимир Жириновский :
Paco!

Eurosti için tahmininiz nedir?

bot 1.0818'lik bir çizgi çizdi, ama ona inanın ...
 
Resim yok. 1.0910 (+-10), ardından 1.084'e.
 
pako :
bot 1.0818'lik bir çizgi çizdi, ama ona inanın ...
teşekkürler! yazdı)

Yanılıyor olabilirim, ancak bu önceki düşük seviyenin yanlış bir dökümü (hacimler zayıfladı).

sonunda fiyat artmalı.

 
orospu....
Bu gerçekten bir geri dönüş gibi görünüyor))))
 

pound, 2 numaralı deneme, düşebilir))).

