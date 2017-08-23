FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 391
Eurosti için tahmininiz nedir?
(Sanırım 1,0830'u nereden aldığımı buldum.
sadece 1.0850 olabilir.
Teşekkür ederim!
Beyler Moderatörler!
Lütfen beni ara!!! bir hafta için.
Teşekkür ederim!
Yanlış soruyorsun.
bu kapalı pozisyonlar banyoda olduğum saatlerle örtüşüyor.
Paco!
Eurosti için tahmininiz nedir?
bot 1.0818'lik bir çizgi çizdi, ama ona inanın ...
Yanılıyor olabilirim, ancak bu önceki düşük seviyenin yanlış bir dökümü (hacimler zayıfladı).
sonunda fiyat artmalı.
Bu gerçekten bir geri dönüş gibi görünüyor))))
pound, 2 numaralı deneme, düşebilir))).