FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 575
tüm şortlar paraya karşı)
Operasyon boyunca.
cnhty
şu anda, şu anda her şey biraz eşzamanlı olarak düştü - hem euro hem de aud ve sterlin ve yen
hayır?
Teknolojiden anlayan var mı?
5 dakikada kivide şimdi ne var? kama? Yukarı veya aşağı ne anlama geliyor?
Kontrol için 1015 Euro, 1030 - 1035 cilt !!!
kontrolde ne demek?
Ve hacim ne anlama geliyor? Gelecekteki satın alma siparişleri var mı?
kontrolde ne demek?
bu KD mi? direk link verebilirmisin
bu KD mi? Direk link verebilirmisin
deltazyr, birçoğu var ...
