Zogman :
tüm şortlar paraya karşı)
Kontrol için 1015 Euro, 1030 - 1035 cilt !!!
 
stranger :
Operasyon boyunca.

cnhty

şu anda, şu anda her şey biraz eşzamanlı olarak düştü - hem euro hem de aud ve sterlin ve yen

hayır?

 

Teknolojiden anlayan var mı?

5 dakikada kivide şimdi ne var? kama? Yukarı veya aşağı ne anlama geliyor?

 
Lesorub :
kontrolde ne demek?

Ve hacim ne anlama geliyor? Gelecekteki satın alma siparişleri var mı?

 
şef İlya'yı da dinledi
 
Zogman :

kontrolde ne demek?


 
Lesorub :

bu KD mi? direk link verebilirmisin

 
Zogman :

deltazyr, birçoğu var ...
 
Lesorub :
Zogman :
