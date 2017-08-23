FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 892

azfaraon :
Sizden kesinlikle böyle sözler beklemiyordum... Aynı başarı ile her an satış yapıp en az 1000 puan (4 işaret) bekleyebilirsiniz. .
gerçekten şaka değil, bir resim çekin, tüm fibonacci, murrays, pilotları çizin.. trend, destek ve direnç ekleyin. yine de başka bir şey düşünebilirsiniz. orada darbe olmadan 5 pip sürünemezsiniz. ve hepsi akıllı bir görünümle. kitaplar yazıldı, dersler verildi, paralar ödendi...
 
Lesorub :
tekerlekler düz mü?
disk geçici olarak 1.5 - 2 hafta için tasarlanmıştır, sonra çözülür, şimdi haberlerde bir sürpriz olabileceğini biliyorum. Tüm çiftler için girdim (sesle geldim) ve diskler Pazar akşamına kadar hazır olacak, Kanadalı sadece ilk düzeltmeden önce orada - daha fazla bakmadım. (eğer varsa işteyim)
 
new-rena :

Üç haftada 8700 puan çektiysem, 100 toz demektir. Bekleyelim...

Bir hedef var ve alınacak.

Ben senin önündeki tozum....
 
Lesorub :

şefe göre, arka arkaya iki al sinyali, harrier tüm alt hedefleri aldı, bunun için TR'yi işaretledim

mona güreşi!!! ve haberler sopalara yardımcı olur (K U K L modelinde bu şekilde çalışır)

Bugün cuma. Günün sonunda, 1.33 fiyatı beni hiç şaşırtmayacak. Ama cidden, yani, bu durumda, bir risk var (fiyat biraz hedefe ulaşmadı), o kadar hakaret etmeyen bir trolle ruhumu nakavt edeceğim ....
 
vaz :
TR 3248 haberinde demir olacak!!!

Kontrol etmek.

 
Ishim :
Ben senin önündeki tozum....

Teşekkür ederim. Sadece SİZİN dualarınız ve diskleriniz. Aksi takdirde, hiçbir şekilde.

İlk seviye.

Ben size ikincisini anlatırdım, en azından şimdilik hazırlanırdım...

 
new-rena :

Öğretilerimi insanlara taşıdığımda sana bir link atacağım.
 
Lesorub :

Lada, bu konuda demokratik bir yaklaşımım var. İlk noktada, pozu tersine çevireceğim. Sadece dur falan 1.29'a kadar çıkıyor
 
Ishim :
Öğretilerimi insanlara taşıdığımda sana bir link atacağım.

Bugün cuma. Söylemenin zamanı geldi. Önümüzde iki hafta sonu var, okumaya, düşünmeye vakit var.

Örneğin, daha ayrıntılı olarak - disk nedir, hangi tekerleklerde (mantar ve kenardaki otlar) vb.

 
vaz :
Lada, bu konuda demokratik bir yaklaşımım var. İlk noktada, pozu tersine çevireceğim. Sadece dur falan 1.29'a kadar çıkıyor
harrier yüksek 3184'e gidecek, ardından günlük hareketinin %50 - %70'ini geri alacak, ardından 3248'de kar alacak
