FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 892
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sizden kesinlikle böyle sözler beklemiyordum... Aynı başarı ile her an satış yapıp en az 1000 puan (4 işaret) bekleyebilirsiniz. .
tekerlekler düz mü?
Üç haftada 8700 puan çektiysem, 100 toz demektir. Bekleyelim...
Bir hedef var ve alınacak.
şefe göre, arka arkaya iki al sinyali, harrier tüm alt hedefleri aldı, bunun için TR'yi işaretledim
mona güreşi!!! ve haberler sopalara yardımcı olur (K U K L modelinde bu şekilde çalışır)
Bugün cuma. Günün sonunda , 1.33 fiyatı beni hiç şaşırtmayacak. Ama cidden, yani, bu durumda, bir risk var (fiyat biraz hedefe ulaşmadı), o kadar hakaret etmeyen bir trolle ruhumu nakavt edeceğim ....
TR 3248 haberinde demir olacak!!!
Kontrol etmek.
Ben senin önündeki tozum....
Teşekkür ederim. Sadece SİZİN dualarınız ve diskleriniz. Aksi takdirde, hiçbir şekilde.
İlk seviye.
Ben size ikincisini anlatırdım, en azından şimdilik hazırlanırdım...
Teşekkür ederim. Sadece SİZİN dualarınız ve diskleriniz. Aksi takdirde, hiçbir şekilde.
İlk seviye.
Ben size ikincisini anlatırdım, en azından şimdilik hazırlanırdım...
TR 3248 haberinde demir olacak!!!
Kontrol etmek.
Öğretilerimi insanlara taşıdığımda sana bir link atacağım.
Bugün cuma. Söylemenin zamanı geldi. Önümüzde iki hafta sonu var, okumaya, düşünmeye vakit var.
Örneğin, daha ayrıntılı olarak - disk nedir, hangi tekerleklerde (mantar ve kenardaki otlar) vb.
Lada, bu konuda demokratik bir yaklaşımım var. İlk noktada, pozu tersine çevireceğim. Sadece dur falan 1.29'a kadar çıkıyor