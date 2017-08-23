FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 457
Şimdi sterlinle ilgileniyorum: Stopları kaldırdım, şimdi dünün 5616'daki hacimlerine geçecek mi ???
peki ya bir pound? Alıyorum, satın alıyorum ... ve o düşmeye devam ediyor
ve hedef çok aşağıda...
Rena bugün poundun düşüşü hakkında söyledi...
daha önce yazdı: TR3244
limitler 3250 - 3260 (çubuklar 4 saat çalışır)
fiyatı karşı harekete itmek ve çubukların yüksekliğinden 161.8 seviyesine çıkmak (KUKL bir büyücü!)...
ve zamanında böyle 1.3244 olabilir mi?
Neden bu kadar çok çubuk çiziyorsun? 3 çiz ve bu kadar...
Onları hiç çizmiyorum - BEBEKLER çiziyor ...
Yapar yapmaz kardeşlikteki kaleme bakıyorum ve gol yüksekten 161.8 (cömert ise hemen verir...)
