FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 457

Yeni yorum
 
.
 
Lesorub :

Şimdi sterlinle ilgileniyorum: Stopları kaldırdım, şimdi dünün 5616'daki hacimlerine geçecek mi ???

peki ya bir pound? Alıyorum, satın alıyorum ... ve o düşmeye devam ediyor

 
Zogman :

peki ya bir pound? Alıyorum, satın alıyorum ... ve o düşmeye devam ediyor

cevap geçen gün yapışıyor (burada gösterildi ...)

ve hedef çok aşağıda...

Rena bugün poundun düşüşü hakkında söyledi...

[Silindi]  
Lesorub :

cevap geçen gün yapışıyor (burada gösterildi ...)

ve hedef çok aşağıda...

Neden bu kadar çok çubuk çiziyorsun? 3 çiz ve bu kadar...
 
Lesorub :

daha önce yazdı: TR3244

limitler 3250 - 3260 (çubuklar 4 saat çalışır)

fiyatı karşı harekete itmek ve çubukların yüksekliğinden 161.8 seviyesine çıkmak (KUKL bir büyücü!)...


ve zamanında böyle 1.3244 olabilir mi?

[Silindi]  
Zogman :


ve zamanında böyle 1.3244 olabilir mi?

Neden tablolara bakmıyorsun?
 
azfaraon :
Neden bu kadar çok çubuk çiziyorsun? 3 çiz ve bu kadar...

Onları hiç çizmiyorum - BEBEKLER çiziyor ...

Yapar yapmaz kardeşlikteki kaleme bakıyorum ve gol yüksekten 161.8 (cömert ise hemen verir...)

 
Zogman :


ve zamanında böyle 1.3244 olabilir mi?

bakalım inişten önce...
 
Bai pound 1.5430
Dosyalar:
image.jpg  248 kb
[Silindi]  
Lesorub :

Onları hiç çizmiyorum - BEBEKLER çiziyor ...

Yapar yapmaz kardeşlikteki kaleme bakıyorum ve gol yüksekten 161.8 (cömert ise hemen verir...)

Doğru yaklaşım!
1...450451452453454455456457458459460461462463464...1996
Yeni yorum