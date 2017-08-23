FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 972
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
fikir orada, duruş değil. şeritte
Derine inmeye gerek yok, bu çok açık.
Kendine güven ilerler. İleride ne var? Yolu ilk çiğneyen kişi, hem belaya hem de keşfe ilk rastlayan kişi olabilir.
Önde birkaç kişi var (liderler). Herkes onlara bakıyor ve herkes onları tartışıyor, hatalarından ve başarılarından öğreniyorlar.
Bu felsefe değil, bu hayat, tüm hayat. Piramidin ilkesi kaçınılmazdır.
Ancak piramidin aşağıdan yukarıya tartışılması zaten felsefedir.
12.00 Moskova saatinde işsizlikleri ...
resimler - büyücülüğe benzer
resimler - büyücülüğe benzer
KUKL her şeye kadirdir, fiyatı düşürür (hemen vermezse) ve kar eder
Kontrol...
12.00 Moskova saatinde işsizlikleri ...
)))
dronlar veya muhtemelen zengin
)))
dronlar veya muhtemelen zengin
11.30 Moskova saati için planlanmış poundquake
evet, gördüm, GSYİH
Rena, ya sen banyoda?)