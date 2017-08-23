FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 426

Yeni yorum
 
Vladimir Zubov :
o zaman her şey büyümeye ne kadar inatla inandıklarına bağlı olacaktır. inanırlarsa birkaç rakam daha verebiliriz. İnanmazlarsa muhtemelen geri döneriz çünkü oranı değişmedi. ama artık o kadar hızlı olmayacak. artı - bir saat içinde majörlerin geri kalanı tepki gösterecek.
 
stranger :

Haftayı 56 civarı kapatacağına dair bir sır vereyim))))

Ama hiç kimseye söyleme...

Yolculuk başladı gibi görünüyor.
 
iIDLERr :
Yolculuk başladı gibi görünüyor.
Evet, 1.55 satın alabilirsiniz
 
Nikolai Romanovskyi :
Evet, 1.55 satın alabilirsiniz
Şimdi biraz alacağım, yoksa diğer çiftler için sıkıcı olur.
 
vaz :
Şimdi biraz alacağım, yoksa diğer çiftler için sıkıcı olur.
Peki, bunun gibi bir şey
 
Nikolai Romanovskyi :
Peki, bunun gibi bir şey
Benzer durumlarda 545, 547 pound limitlerinin faydasını görüyorum, frenler geç yapılıyor.
 

bu arada, hücre çubukları işlendi ...

Ay'da bir sopa bekliyorum ...

 
vaz :
Benzer durumlarda 545, 547 pound limitlerinin faydasını görüyorum, frenler geç yapılıyor.
Eh, bu bir ısınma) 1.38'e kadar satın alabilirim), cidden, evet, hedefleriniz gerçek ve gecikmeler var
 

Peki, bugün bir pound güle güle sopası çizecek mi?


 
Lesorub :
Peki, bugün bir pound güle güle sopası çizecek mi?
Eh, zaten dondurma var)
1...419420421422423424425426427428429430431432433...1996
Yeni yorum