FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 426
Haftayı 56 civarı kapatacağına dair bir sır vereyim))))
Ama hiç kimseye söyleme...
Yolculuk başladı gibi görünüyor.
Evet, 1.55 satın alabilirsiniz
Şimdi biraz alacağım, yoksa diğer çiftler için sıkıcı olur.
Peki, bunun gibi bir şey
bu arada, hücre çubukları işlendi ...
Ay'da bir sopa bekliyorum ...
Benzer durumlarda 545, 547 pound limitlerinin faydasını görüyorum, frenler geç yapılıyor.
Peki, bugün bir pound güle güle sopası çizecek mi?
