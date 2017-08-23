FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 126

donHenaro :
özellikle Kanadalılar için bu durumla ilgiliydi, altın için de aynıydı, loy'u çıkaracaklar ve 1030'a kadar düşürecekler
Şu anda altın ile satışlarda daha dikkatli olmak gerekiyor...
 
donHenaro :

pek büyümez

Euro kısa mı?

hayır, tüm girişleri Moskova saatiyle 11.00'den sonra izleyeceğim
 
new-rena :
Altın satmıyorum yandan izliyorum muhtemelen 1030 dan yem atmaya başlarım ama bakmam lazım
 
Ishim :
muhtemelen m1 analiz edildi.
peki, M5 maksimum - sadece orada dün euroda yukarı doğru bir geri dönüşü görebiliyordunuz))
 

ilginç bir şekilde, Avrupa-Kanadalı ezilecek.

bu yüzden Kanadalı daldırma znattnooo.

 
neyron :

Şimdi ticaret seviyesinde oturuyor) IMHO ya bir sabitleme ya da şort ilavesi var


 

Beklenildiği gibi. Ama şimdi tekrar aşağı!

Öykü

 
GopFX __ :
Eh, bu zaten bir komisyoncu ile alay ediyor... Dün böyleydi - kelimenin tam anlamıyla bir bip sesi veya daha azı sınıra ulaşmadı ... Aslında şaşırtıcı bir şey yok - her şey her zamanki gibi! )) Kanca veya dolandırıcı olarak size para vermezler))

Uzun bir süre nasıl cevap vereceğimi düşündüm ... Bu forum kurallarına göre tartışılmıyor gibi görünüyor, ama sanırım öyle))))


 
Alexander Zagryadskiy :

Merhaba, Beyler, forum kullanıcıları, tüccarlar ve diğer herkes) Yakın gelecek için bir ticaret planı paylaşıyorum. Yapıcı eleştirilere açığız.Fiyatlar forex için belirtilecektir.

1 avro

kısa 1.0965 sl 1.0976 (spread dahil 1p)

uzun (küçük) 1.0923 sl 1.0915

uzun 1.0875 sl 1.085



Bence ekran görüntüsü almaya değmez, grafikler herkesin gözü önünde)

Euro satış limiti 1.10 TP 1.0965 SL 1.1032 . Gelirse takas yaparım
 
Speculator :

s..ka euro 1.0965 seviyesini kırdı, şimdi zirveye çıkacak
