FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 314

Zogman :

ve satışların olduğuna dair bir gösterge gibi - en yüksek seviyenin altında bir kapanış - bir işaret daha -

daha yüksek ne olabilir?
 
iIDLERr :
Evet

Evet değil, ama erken, ayrıca gelecek haftadan daha erken değil.

Zogman, o resimlerde hiçbir şey görmeyeceksin. Öğretmeni daha iyi dinleyin)))

 
Anatoli Kazharski :

Sadece votka değil. Genel olarak, zehir içeren ve insanı aptala çeviren her şey. Zehirlenme durumunu başka türlü aramak zordur. )))

Votka (herhangi bir alkol gibi) o kadar iyidir ki, yetersiz beyninizi tüm aptal önyargılarından kurtarabilir, zihninizi özgür bırakabilir!!! Sadece doğru yapmanız gerekiyor)) Ve eğer bir kişi doğası gereği bir aptalsa, o zaman hiçbir şey yapılamaz - eylem sadece yoğunlaşır
 
iIDLERr :

Bir gece, kötü bir akşamdan kalma ile uyanan Fyodor çok susamıştı. Işığı açmadan mutfağa gitti, rafta bir şişe aradı ve içmeye başladı. İlk yudumu aldıktan sonra yanıldığını ve şişenin sandığı gibi su değil, gazyağı olduğunu anladı.

Ancak Fedor, Zen Budizmine o kadar hakim oldu ki, hataları düzeltmeme cesaretini buldu ve sakince şişeyi sonuna kadar içti.

Bu güçlü bir batı)))
 
Vizard_ :
Geçen gün tarih oldu. Krupnyachki pusuda oturdu.
Kampanya böyle bir cüzdanla her şeyin onlara göre olacağını düşündü)))
Onları bayılttı ... Seni değiller .... oturmadılar ...
ve harekete geçelim. Kendilerini çabucak geri aldılar ve sakinleştiler ...
Ahlaki - neh ebl_m herhangi bir cüzdanla kontrol edin )))
evet
 
stranger :

satabilir - 2020

 
Snoop Dogg :
Kendinize sorsanız iyi olur - bu mum aynı türden diğerlerinden nasıl farklıdır? örneğin, onun hayu'da olması? Ve ne? daha güvenli bir şekilde uçabilir. 50 ila 50

hepsini okudun mu?

 
stranger :

Vay canına...

Yani bir hafta hiçbir yere gitmedi, fark etmedi mi?)))

Garip, ay ve audi pozlarım yok. ama bir pozisyon var - boktan. Bu shnyaga'yı amplifikasyon için takas etmeyeceğim.
 
Ishim :

satabilirsin - 2020

yardımcıyı dinlemek için burada

sp'de ne var? oranı yükseltin - pazar çökecek mi?

 
Snoop Dogg :
Votka (herhangi bir alkol gibi) o kadar iyidir ki, yetersiz beyninizi tüm aptal önyargılarından kurtarabilir, zihninizi özgür bırakabilir!!! Sadece doğru yapmanız gerekiyor)) Ve eğer bir kişi doğası gereği bir aptalsa, o zaman hiçbir şey yapılamaz - eylem sadece yoğunlaşır
Tek bir doğru seçenek var. Hiç içmeyin ve asla. Bu sadece iş. Ve üreticilerin sağacakları bir kalabalığa ihtiyaçları var, ne kadar uzun olursa o kadar iyi. O pisliği içmezler. Ama onların da kullandığı reklam elbette onu güzelleştirecektir. ))
