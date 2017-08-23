FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 121

Алексей Тарабанов :
Duc, Darnitsa, chi Syrets?

Darnitsa, Kiev.

Metro "Darnitsa", hidroparktan birkaç durak sonra.
 
Vladimir Zubov :
Metro "Darnitsa", hidroparktan birkaç durak sonra.

Syrets'a ne yapıyorsun?

Алексей Тарабанов :

Syrets'a ne yapıyorsun?

Evet, yürüyorum, Zaporozhye'den Kiev'i ziyarete geldim)
1989'dan beri Kiev'de olmasına rağmen, Kiev ZP'dir. Yani memleketler...
 
Vladimir Zubov :
Evet, yürüyorum, Zaporozhye'den Kiev'i ziyarete geldim)
Vladimir Ivasyuk kimdir?
Алексей Тарабанов :
Vladimir Ivasyuk kimdir?
besteci
 
Vladimir Zubov :
besteci
Telafi etmek.
Алексей Тарабанов :
Telafi etmek.

Teşekkürler, sabah Karpatlara gitmem gerekiyor ...

Daha iyi olmak gerekiyor...

belki boyan, ama anlamı doğru.

OLUR  

Kız büyük bir havaalanında uçuşunu bekliyordu. Uçağı ertelendi ve birkaç saat uçağı beklemek zorunda kaldı. Bir kitap, bir paket kurabiye aldı ve vakit geçirmek için bir sandalyeye oturdu. Yanında bir paket kurabiye olan boş bir sandalye vardı ve yan sandalyede dergi okuyan bir adam vardı. Kurabiyeleri o aldı, adam da aldı! Bu onu çileden çıkardı, ama hiçbir şey söylemedi ve okumaya devam etti. Ve ne zaman bir kurabiye alsa, adam da onu almaya devam etti. Öfkeliydi ama kalabalık bir havaalanında skandal çıkarmak istemiyordu.

Tek bir kurabiye kaldığında, "Bu cahil ne yapacak acaba?" diye düşündü.

Adam sanki onun düşüncelerini okuyormuş gibi kurabiyeyi aldı, ikiye böldü ve başını kaldırmadan ona uzattı. Bu sınırdı, kalktı, eşyalarını topladı ve gitti. Daha sonra uçağa bindiğinde çantasına uzanıp gözlüğünü aldı ve bir paket kurabiye çıkardı... Bir anda kurabiye paketini çantasına koyduğunu hatırladı. Ve cahil olduğunu düşündüğü adam, sadece nezaketinden, herhangi bir öfke göstermeden kurabiyeleri onunla paylaştı. Çok utanmıştı ve suçunu düzeltmenin bir yolu yoktu.

Öfkelenmeden önce...
Düşünmek..

Haklı olmayabilirsin...

