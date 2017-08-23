FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 328

Yeni yorum
 
stranger :

Zogman, Barclay bu konuda ne diyor?)

Bilmiyorum, sormak için yazabilirsiniz (yalnızca cevap vermeleri olası değildir) - aksi takdirde yen gözüme çarpmadı

 
Snoop Dogg :
Lanet olsun, neyi zorluyorsun!

Camda ne görüyoruz? Satıcılar, alıcılar ve bunların her düzeydeki toplam hacimleri. Bu değil...

Yayında ne görüyoruz? Birinin belirli bir miktarda satın aldığı veya sattığı. Herşey! Hiç kimse, bırakın bu hareketle tam olarak ne yaptığını (sadece bir poz satın aldı veya sabitledi), görmüyoruz! Borsa bu tür verileri yayınlamaz!!! Yani - ayrıca değil mi ...?

Yani "gördüğünüz" vahşi hayal gücünüzün bir ürünü mü?

Yoksa izlenecek başka bir şey var mı?

Evet, bunların hepsi benim fantezilerim)

Snoop Dogg :
Bu arada, konuyu tam olarak anlamadım - standart feed'de işlemler farklı renklerde görüntüleniyor - ne anlama geliyor? Şimdi elinizin altında Ninja yok. Anladığım kadarıyla yeşil - alımlar, kırmızı (çeşit) - satışlar. Ama başka renkler de var... Bunlar ne anlama geliyor?

Bu hindi, anladığım kadarıyla, banttaki ile aynı renkleri mi gösteriyor? Arşivi onunla atabilir misin?

Hindi ayarlarında, tüm bunlar ne ve hangi renkte gösterilir.

 
Snoop Dogg :
Lanet olsun, neyi zorluyorsun!

Camda ne görüyoruz? Satıcılar, alıcılar ve bunların her düzeydeki toplam hacimleri. Bu değil...

Yayında ne görüyoruz? Birinin belirli bir miktarda satın aldığı veya sattığı. Herşey! Hiç kimse, bırakın bu hareketle tam olarak ne yaptığını (sadece bir poz satın aldı veya sabitledi), görmüyoruz! Borsa bu tür verileri yayınlamaz!!! Yani - ayrıca değil mi ...?

Yani "gördüğünüz" vahşi hayal gücünüzün bir ürünü mü?

Yoksa izlenecek başka bir şey var mı?

komisyoncular siparişleri görebilir

http://www.forexpf.ru/news/2015/07/29/axde-commerzbank-evro-dollar-slozhno-udalitsya-ot-tochki-ravnovesiya-1-10.html

bu resim çizilmiş gibi

işe yaradığını bile söylüyorlar (ama berbat)

Форекс на Forexpf.Ru - Торговля на Forex. Курсы валют. Прогнозы валютного рынка.
  • www.forexpf.ru
ECN доступ на Forex без ограничений! Спреды от 0.5 пункта. Плечо 1:500. Бессрочный демо счет. Курсы валют, котировки и графики онлайн. Прогнозы и аналитика валютного рынка.
 
stranger :

...

Hindi ayarlarında, tüm bunlar ne ve hangi renkte gösterilir.

Şimdi Türkiye'nin ayarları nerede diye soracaklar. )))
 
stranger :

Evet, bunların hepsi benim fantezilerim)

Gülmek güzeldir, Strange! Bana yolu göster?! Kayıp - ormandan ayrılmayacağım))

yabancı :

Hindi ayarlarında, tüm bunlar ne ve hangi renkte gösterilir.

Pekala, açık. O zaman hindi paylaş? İnternette Ato bazı ücretli vparivayut ..
 
Anatoli Kazharski :
Şimdi Türkiye'nin ayarları nerede diye soracaklar. )))
bu kimseye söylemeyeceğiniz gizli bir bilgidir)))
 
Zogman :

komisyoncular siparişleri görebilir

http://www.forexpf.ru/news/2015/07/29/axde-commerzbank-evro-dollar-slozhno-udalitsya-ot-tochki-ravnovesiya-1-10.html

bu resim çizilmiş gibi

işe yaradığını bile söylüyorlar (ama berbat)

Yorumlardan daha memnun kaldım - mevcut şube gergin bir şekilde sigara içiyor ...
 
Anatoli Kazharski :
Şimdi Türkiye'nin ayarları nerede diye soracaklar. )))
kahretsin, tam tepeden yakalardın
 
stranger :

Zogman, Barclay bu konuda ne diyor?)

her gün farklı enstrümanlar için benzer resimler sağlarlar (rapor başına bir tablo - genellikle her gün - günlerinin boş olduğu haftalar olmuştur)

- ama sorunun anlamını anlıyorum - bana yanlış olduklarını ima etmek için ...

 
iIDLERr :
beyler, doğum günleri için programlarınızı m5'ten yeniden düzenliyorsunuz! bu neydi? sohbet koridoru. yarım milyon parazit ayakları yıkıldı mı?
bai'yi euro ve audi için kapattı ama altın için ayağa kalkmaya zaman olmadı, belki tekrar 1100'e geçer
1...321322323324325326327328329330331332333334335...1996
Yeni yorum