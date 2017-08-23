FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 541
daha iyi hissetmek? =)
Aptalsın)))
Birkaç ay boyunca bir ekran istedim, bir dikdörtgen değil)
Evet, ama ... ona cevap veriyorlar ve açıklamaya çalışıyorlar ))) ama kültürel dönüşler gönderdiğini söylüyorlar)))
Aynı yazdı - intradey ona sahip.
kişisel olarak, gün içine inanmayı çoktan bıraktım .... büyük olasılıkla bu kendi kendini aldatma ve tesadüften başka bir şey değil, kısacası, kumarhanede olduğu gibi - bir şans oyunu - $$$$$$ - jackpot
// bu arada konuyu şarj etmeyi öğren)))) şimdi atlayıp kitap atacaklar)))) Omzumdan bir ay daha bahsedebilirim en azından .... )))
Birkaç ay boyunca dikdörtgenler içeren bir ekran istedim, nasıl işlem yaptığı benim için ne fark eder ve sonra saf ilgi dışında)
Söylesinler, atsınlar, konuşsunlar, ancak yüz gönderiden biri mantıklıysa - uğultu olursa sevinirim.
TF'yi H1'den W1'e değiştirirse, diğer dikdörtgenleri gösterecektir, ama ne anlamı var? Bununla birlikte, fiyat göstergesi aynı zamanda Afrika'da bir fiyat göstergesidir. Şimdi, tarih sizinki gibi anlaşmalar gösterdiyse, o zaman - "Evet", bu tarih, yani tarih!
Ben de gösterirdim ama fiyat tablosuna bakmam bile. Ben uğraşırken - bir hindi yazacağım ya da zaman yokken ...
İtiraf ediyorum =) en sevdiğin parasya Funtik =)
(ekran kaldırıldı)
son 2 hafta veriler gizleniyor...
Mesele şu ki, bir fiyat göstergesi yok.
Bana kitaplar hakkında ipucu veriyorsan, o zaman boşuna. Ben bir uygulayıcıyım, teorisyen değil. Karşılaşmadığım şey (bundan çekindiğim için ve enginliği kucaklamak işimin bir parçası olmadığı için) - Bunu kabul etmekte tereddüt etmedim.
Bir ay boyunca kaldıraç hakkında konuşabilirsin ve konuşabilirsin, mesela konuyu şarj ediyorsun, evet ... ama kaldıracın çok değil, bir puanın değerini etkilediğini iddia ettiğin sürece, bu sadece boş laftan ibaret olacak.
Anladığım kadarıyla, krupiyenizin devasa bir kaldıraçla kaldıraç boyutunu herhangi bir (?) anda değiştirebilmesi sizi üzüyor, ama neden böyle bir krupiyeyle ve hatta bu kadar büyük bir omuz boyutuyla ticaret yapıyorsunuz?
Örneğin 1:100'lük bir kaldıraçla, birkaç yıldır, "gönüllü olarak" zorunlu indirgeme bana yalnızca 1:50'ye kadar gerçekleşti. Ancak bu her zaman önceden, yani önceden uyarıldı. Buna göre, karar vermek için yeterli zaman vardı (gerekirse bu süreyi atlamak, çitin üzerinde oturmak dahil).
Ruble için, hafıza hizmet ederse, omuzlar 1:25'ten daha yüksektir, - Onu görmedim. Ama ruble ticareti bana ait değil (uzak duruyorum). Buna göre, "gönüllü" - omuzların üzerine zorla indirilmesi - konusu benim için ilginç değil. Hatırladığım kadarıyla, bu konuyla tanışma arzusunu dile getirdiniz. Ve içtenlikle başarılar dilerim.
P./S.: Bu arada, bu konuyu kendiniz açtığınız için size sorulan bu soruları cevaplamadınız . Bunun yerine, birinden diğerine atlamaya başladılar.
Ö! Şimdi parti zaten puanın değerini etkilemeye başladı....
Hiçbir şeyle tanışmak istemedim ve hiçbir başarıyı kabul etmiyorum ve buna ihtiyacım yok.
Açık pozisyonlar da dahil olmak üzere ruble üzerindeki kaldıraç düşürüldü ve spread genişletildi. Likidite eksikliği sırasında komisyoncu dışında kimse ölmek istemedi. Bu, sadece ruble için değil, kaldıracı değiştirmenin anlamıdır. Onlardan bir örnek alın ve ders kitapları için endişelenmeyin.