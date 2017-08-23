FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 173

Siz burada tartışırken, başın arkası, Oduncu ganimeti kesiyor. Ve görünüşe göre başarılı! Ve görünüşe göre o zaten gerçek bir milyoner)) pah pah, uğursuzluk getirmemek için;)

Gençlik güzeldir!!!
 
GopFX __ :
zayıf başlamadı... Yani, onun geldiğini görebiliyordunuz, çıkışı görebiliyordunuz. çok başarılı...
 
Ishim :
Zaten buradayım.
Uzun süre yürüdün)))
 
new-rena :
zayıf başlamadı... Yani, onun geldiğini görebiliyordunuz, çıkışı görebiliyordunuz. çok başarılı...
başladı mı? Sanki... hepsi şimdi mi? Filmin sonu mu?
 

belki kina olmayacak ...


 
gel hocam
 
Ishim :

Bana hamamböceği yarışından, mumlardan ya da başka bir şeyden bahset.
Fark yok. Sisle ilgili en önemli şey ... nasıl yapabilirsin ... sordum ...
Saygı duymak)))
 
Ishim :
Avustralya? Avustralya 0,7140 (+-) 0,7540 (+-) olarak düzeltme başlangıcı. (troller dışında kimse bana yazmıyor - iyi, onlar nafik) (Bugün avrom olmayacak - avustralya / yen olacak, sanırım 18'de ... bir giriş olacak)
dalgıç takılıyor, tırmanmanız gerekiyor ...
 
Vizard_ :
Öğretmen bizi övdü
 
stranger :
gel hocam
Gelmek için O geldi ... Ama O bizimle mi ... yoksa O'nu mu kaybediyoruz)))
