FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 173
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gençlik güzeldir!!!
Siz burada tartışırken, başın arkası, Oduncu ganimetleri kesiyor. Ve görünüşe göre başarılı! Ve görünüşe göre o zaten gerçek bir milyoner)) pah pah, uğursuzluk getirmemek için;)
Gençlik güzeldir!!!
Zaten buradayım.
zayıf başlamadı... Yani, onun geldiğini görebiliyordunuz, çıkışı görebiliyordunuz. çok başarılı...
belki kina olmayacak ...
Fark yok. Sisle ilgili en önemli şey ... nasıl yapabilirsin ... sordum ...
Saygı duymak)))
Avustralya? Avustralya 0,7140 (+-) 0,7540 (+-) olarak düzeltme başlangıcı. (troller dışında kimse bana yazmıyor - iyi, onlar nafik) (Bugün avrom olmayacak - avustralya / yen olacak, sanırım 18'de ... bir giriş olacak)
Bana hamamböceği yarışından, mumlardan ya da başka bir şeyden bahset.
Fark yok. Sisle ilgili en önemli şey ... nereden biliyorsun ... sordum ...
Saygı duymak)))
gel hocam