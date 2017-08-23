FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 742

ay ticareti yapan, geçen gün satın alma çubukları var ve şu anki düşüş dolandırıcı için fiyat kuklası

TR 3355 - 3384 şimdiye kadar...

 
İkna edilmiş. Sadece bu harrier sinirlerimi bozuyor.
 
İkna edilmiş. Sadece bu harrier sinirlerimi bozuyor.
bu yüzden dün haberler için pişirildi ...
 
Genelde çok sakindir. Eğer güzel. bu özellikle. Bugün faiz oranı ve bu, beynin çıkardığı ikinci gün.
 
Avustralya'ya gelince, alımda 0,7'den yüksek olan her şey de kapatıldı.
 

ne, balıkçı Akhtuba'ya mı sürüldü?

ve şimdi Argentum'un yolunu kim gösterecek?

 
 
new-rena :
Sterlin, Kasım 2014'ten beri oldukça geniş bir düzlükte. Bu nedenle, ticarette COT tahminlerinin uygulanabilirliği hakkında hatalı bir sonuca varıldı. Bu teoriyi en azından USDCAD ile ilgili olarak bir demo üzerinde denemenizi öneririm. Beni yanlış anlamayın, COT sterlini için yapılan tüm tahminler tesadüf, başka bir şey değil.

Kasım 2014'ü bilmiyorum...

Neden "bu işe yaramıyor, ama bu işe yarıyor" demeyi anlamıyorum?

Eh, bir kişi kendini hücre hatlarında takas ediyor, onun için çıkıyor - öyle olsun.

 
Lesorub : sanat bilmek istiyorum peri masalları çizin!
Bu uzun süre piyasada olmanın bir yan etkisidir)))
Tüm masallar gözle ... teknik araçlar kullanılmaz ...
Masalların çizimi sırasında tek bir bilgisayara zarar verilmedi)))
 
ve dep?
