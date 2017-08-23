FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 791
Ilyukha, Yahudi hakkında bir kısa yazdı - 1.1050)'a kadar devam et)))
Ve neden bu kadar kısa bir hedefi olan aptal bir şortu var?
Yoksa sen... özel misin? )))
iki hesap iki test biri Pazartesiden Cumaya m1'de (bir hafta için arıyorum), ikinci m30 hedefin açıldığı her yerde sinyaller var (200,300,400 ....) - euro sinyali için mevcut sinyaller Cuma günü oluşturuldu - TP henüz ayarlanmadı, iki durak 70 toplam 140'ta (duraklarla hala düşüneceğim). Sadece yazdıklarımı okumuyorsun. işte m30 ekranı.
Bugün için 1.1165.
Lütfen moderatörleri yasaklayın
Bugün için 1.1165.
1.1050 o zaman nerede? bizi yine pantolonsuz bırakmaya karar verdi?)))
PS)))))))) Sarışın bir taksiye biner (TDI) ve motoru açıklamayı ister - aksi takdirde gitmez)))))) (benzersiz bir forum ve onları kim gönderir ...)
Astral düzlemde olduğu gibi oraya gideceksin, Emke'ye merhaba de!
geçecek misin?
Lütfen moderatörleri yasaklayın
En geç dün gece yazdınız:
"Dürüst olmak gerekirse, burada yapacak bir şey olmadığını zaten anlıyorum.. çünkü burada ilginç bir şey yok.. Bir sahte (başka bir kelime yapardı) .. Davayla ilgili tartışma yok ... Bazı rakamlar veriyorlar. myphra, ama bir tür tartışma istiyorsun, basit bir aptal başlat (başka bir kelime bulamadım) ticaretin bazı sırlarına gir)))))).. Herkese iyi şanslar .. Hoşçakalın "
Peki, seni burada tutan ne?
evet çok sinirlenmiyorsun
ve forumun dezavantajlarını boşverin
Burada adamlar çok şey biliyor, diğer forumların aksine. Renka, alıntının doğuşunun özünü anladığında sinir krizi geçirdi. Her an bozulabilecek kuralları tartışmaya ne gerek var? Bir konu soruyorsun, sana cevap verecekler, cevabı kabuğundan sallayacaklar ...... ve hiçbir yerde bulamayacağın infa olduğu ortaya çıkabilir.
Ve dualarla, sükûtla, hayırseverlikle sohbet etmek isterseniz , dağlarda veya şurada aynı adı taşıyan şubeye gidin -orada kötü bir söz bile söylemezsiniz ama İşim nedense her gün buraya gelir. zaman.