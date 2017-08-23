FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 473
Beğenin ya da beğenmeyin, böyle XXXUSD - bir yönde, böyle USDXXX - diğerinde. Burada mevcut USD önde. Trendi takip ediyorlar. Trendler çılgın - bu doğru değil. Bana inanmıyorsanız, aylara bakın.
Rena, Tanrı'dan kork, .399'dan sonraki üçüncü gün civanperçemi aldım ... aptal da olsa saxaul'dan tysh ...
Kimsenin bu konuya ihtiyacı yok. sabah dedim. Anlaşılır şekilde? Sana sürekli söylüyorum ve parmağımla nereye kazacağımı gösteriyorum, istemiyorsun, senin için kazmayacağım, yoksa kazdığımı geri vermeyeceğim. Söylemiyor ama sana ne borcum var?
Ayrıca birinin ticaretle ilgili düşüncelerini duymak isterim, ancak yalnızca çubuklar, RSI, süper robotlar vb. hakkında saçma sapan şeyler duyuyorum.
Eğer olmadan.
göreceğiz.
"Geleceği görmüyorum" dediğin gibi)
Kusura bakmayın daha ucuza alın.
ve benim 5 kopeğim... piyasa şu anda frangı ve yen'i yönetiyor. bu iki para birimi hedeflenen bir döviz kuruna yol açar.
onu hiçbir şey durduramaz...
Kârları nasıl düzeltirsiniz?
Bir teklif verenin bunu yapmasının kolay olduğunu anlıyorum, ancak hacimlerimin önemli olmadığı ve ayrıca miktarın önemli olmadığı bir DC'de işlem yapıyorum. Ve aynı zamanda bu tür şakalardan korunma var.
Bu görev yine de er ya da geç görünecektir. O en zoru. Şahsen sinirden duvarlara atladım. Koşulu kaldırır kaldırmaz - sadece artı olarak kapatmak için, anında eksilerde boğuldum. Alıntı sadece bana karşı çıktı. En başta, buna sizin yazdığınız gibi savunma tarafından karar verildi. Bu türden ilk program benim tarafımdan Kasım 2012'de oluşturuldu. 7 ayda 22 kat depo artışı elde ettim ve yine de sızıntı yaptım, bu da beni çalışmaya devam etmeye itti. Tam o sırada bu şubeye geldim çünkü. Artık hiçbir şey yazmadım ve programın nasıl çalıştığını izledim.
Burada birçok insan bana güldü, çünkü birbiri ardına program yazdım. Kaç tane vardı - saymayın.
Yani, sizce hiç durak olmamalı mı? Sadece artı olarak kapatın O zaman soru ne tür bir mevduat ortaya çıkıyor veya bir para birimi ile 10 bin için ne kadar para alınacağını sormak daha doğru mu? Ya da temelinde hiçbir kayıp olmayan bir ilke var mı?
Duraklar konusunda uzun zamandır ve birçok kez burada tartışıyoruz. Sonuç, robot siparişi kapattığı için buna dur diyeceğiz. Sırasıyla hem artı hem de eksi olabileceğinden, ya bir alma ya da bir geyiktir.
Robotta, mevduatın boyutu programın ayrı bir parçasıdır - risk yöneticisi. Kendi algoritmasına göre çalışır ve kural olarak hesaplama prensibi stratejiye göre ayarlanır.
Kayıplar sadece kase ile olmaz. Bugün var olup olmadığı felsefi bir sorudur. Muhtemelen değil.