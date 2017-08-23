FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 233
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Luny'yi tutuyor musun, Grisha?)
bence o ima eder
Hücreler için TP 2970, bölmeler için TP 3079...
3006 hücre girişi
3024 ekleme
Demek dün her gün herkesin önünde söz verdin, topuğunla göğsüne vurdun...
Kimse azarlamadı)
Kiviyi yükseklerle sattığımda nasıl güldüklerini hatırlıyorum - evet))) Doğru, kırmızıdaki birkaç rakam için o kadar çok takas saydım ki kapattım ve unuttum))
Evet, yani Profesörle birlikte gülüyordunuz, "taşıma trendini" yukarı çektiler)))
1.5606 şimdiye kadar gördüğüm tek şey çubuklarda))
bir sopaydı, ne düşünüyorsun?
satarım
Beni değil
peki, sır değilse fikrini nasıl destekleyebilirsin? Kararımı bununla destekliyorum
1 pound = 0.45 kg.
direnmek
1.5802 dolar (1732)
$1,5704 (1161)
$1.5607 (2157)
altında
1.5493 $ (1464)
$1,5396 (1351)
$1,5298 (1362)
Peki, sır değilse fikrini nasıl destekleyebilirsin?
çok çabuk atlattı. (Sadece pounda bakıyorum)
)) peki, yakından bakın
Peki, sır değilse fikrini nasıl destekleyebilirsin? Kararımı bununla destekliyorum
1 pound = 0.45 kg.
direnmek
1.5802 dolar (1732)
$1,5704 (1161)
$1.5607 (2157)
altında
1.5493 $ (1464)
$1,5396 (1351)
$1,5298 (1362)