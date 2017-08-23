FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 233

Yeni yorum
 
stranger :
Luny'yi tutuyor musun, Grisha?)
 
azfaraon :
bence o ima eder

Hücreler için TP 2970, bölmeler için TP 3079...

3006 hücre girişi

3024 ekleme

 
stranger :

Demek dün her gün herkesin önünde söz verdin, topuğunla göğsüne vurdun...

Kimse azarlamadı)

Kiviyi yükseklerle sattığımda nasıl güldüklerini hatırlıyorum - evet))) Doğru, kırmızıdaki birkaç rakam için o kadar çok takas saydım ki kapattım ve unuttum))

Evet, yani Profesörle birlikte gülüyordunuz, "taşıma trendini" yukarı çektiler)))

kivi benim aptalım. gayrimenkulün sonsuza kadar büyümesi gerekiyordu. son gemi gibi. gemiyi Altay'da inşa etmeye karar vermişler gibi görünüyor.
 
azfaraon :
1.5606 şimdiye kadar gördüğüm tek şey çubuklarda))
bir sopaydı, ne düşünüyorsun?
 
Ishim :
bir sopaydı, ne düşünüyorsun?
satarım
 
Evgenya1 :
satarım
Beni değil
 
Ishim :
Beni değil

peki, sır değilse fikrini nasıl destekleyebilirsin? Kararımı bununla destekliyorum

1 pound = 0.45 kg.
direnmek
1.5802 dolar (1732)
$1,5704 (1161)
$1.5607 (2157)
altında
1.5493 $ (1464)
$1,5396 (1351)
$1,5298 (1362)

 
Evgenya1 :
Peki, sır değilse fikrini nasıl destekleyebilirsin?
çok çabuk atlattı. (Sadece pounda bakıyorum)
 
Ishim :
çok çabuk atlattı. (Sadece pounda bakıyorum)

)) peki, yakından bakın

 
Evgenya1 :

Peki, sır değilse fikrini nasıl destekleyebilirsin? Kararımı bununla destekliyorum

1 pound = 0.45 kg.
direnmek
1.5802 dolar (1732)
$1,5704 (1161)
$1.5607 (2157)
altında
1.5493 $ (1464)
$1,5396 (1351)
$1,5298 (1362)

ve nafik buna ihtiyacın var mı? 1000 bedava hindi çekecek. ne yapalım?
1...226227228229230231232233234235236237238239240...1996
Yeni yorum