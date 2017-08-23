FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1005
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yine HP'yi açmayın.
açık...
ve burada silindiler ...
Audi belki yarın konuyla ilgili. Kimin düşünceleri var?
açık...
ve burada silindiler ...
Evet, orada incir, kimden bir içindekiler tablosu ile bir pencere açılır, ancak mesajın kendisi yoktur, ancak burada Barabashkin nerede sansür yaptığını görebilir))))
Az önce kontrol ettim, bir pencere açıldı ve ardından yazışmaya bastım, her şey açıldı.
Teşekkür ederim!
AUD/USD için alım hala 0.7099'da asılı duruyor...USD/JPY için satış stop 120.09
AUD/USD için alım hala 0.7099'da asılı duruyor...USD/JPY için satış stop 120.09
Neden 7099'dan satın alıyorsun?
Alışveriş için bir buçuk hafta...
tam tersi )))) avustralya aşağı yenka yukarı )))
Satın al, bir bakayım
Aptal, azar azar satış kazanın)
Çiz, kaydet, sonra porzhem.
Satın al, bir bakayım
Aptal, azar azar satış kazanın)
Çiz, kaydet, sonra porzhem.
osuruk))
Ah Öğretmen, bana aptalın kim olduğunu açıkla, daha çok çiz, aptal
Taciklerle birlikte sokakları mı süpürüyorsunuz, yoksa artık böyle bir maaşla yetinmeyip kaçtılar mı?.....