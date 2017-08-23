FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 183

-Aleks- :

Nasıl belirlendi?

aşırı zihinsellik .... bir öğretmenin tavsiyesi üzerine.
 

Pazartesi günü, sanırım ya fark kapandı ya da GÜNEY'e hızlı hareket!

Öykü
 
Ishim :
evet hayır, sadece zayıfsın ve dostum. aparat ve kafa.

Başıboşlar dışında zayıf kimse yoktur.

Bu çipi bugün özellikle sizin için yazacağım. Yeterince donma olacak mı?

 
Speculator :

Efendim, yürüdüğümüz bir tavanınız var mı?
 
new-rena :
Forex ağırlıksızlıktır Zemin yok Tavan yok. Hey, dünyadaki sen, uzaya hoş geldin.
 
Speculator :
Ama sonuçta, alıntı batıdan doğuya doğru hareket ediyor, tersi değil, yoksa burada bir tür gizli anlam var mı?

Hadi, daha kısaysa, yine numaran ne?

 
new-rena :
Alıntı değil! Bir hayat!!! Piyasa paralel bir dünyadır. Dünya doğuda doğar ve batıda yeniden doğmak için ölür (uyuya gider).
 
Vizard_ :
Sen ve Yusuf iki illüzyonistsiniz. İlki tamamen donmuşsa...
Hezeyanından ikinci kazara bir yan etki elde etmeyi başardı.
Onunla ne yapacağını bilmiyor... bir illüzyon satıyor...
G dağılımını ovalamaya başladığında anladım - klinik. Bence, herhangi birini koyun - sorun olmayacak. Ticaret algoritmalarında istatistiklerle teoriyi kullanmıyorum. ancak mm olarak kullanışlıdır.
 
stranger :
Bu istatistikleri gördünüz mü? Ve hala yatırımcı istiyor
Evet ... bu yarım akıllı bizi LV'ye atmak istedi ... hepimiz hatırlıyoruz)))
Sonra O Öğretmen oldu))) Çocuğun ne olduğunu merak ediyorum (takma adını unuttum) ...
4 için bizimle ovuşturdu ... kahrolası 100 dolar asla geri dönmedi ...
Ama yapabilir))) peki, sadece ... dürüstlük adına))) Ya da belki O bir Moniac'tır?
Neden yüz yıldır bizi arıyor)))) ölüyorum ...
 
Speculator :

ölüyorum))) ama yazmayı bilmiyorum ... ya da hiç yazmamayı ... kader değil mi?))) Eh Marusya ...
Ama doğu hakkında sevdim ... harika!
