FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 985
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi tamam...
süper şerefe
süper şerefe
Var, ama su dökmeyeceğim, çözmem gerekiyor.
myforexbook alpari insta
lotlarda miktarlar var
myforex kitabı /topluluk/görünüm/EURUSD
Muhtemelen tüccarlar artık okur yazardır. emme)
Ya da belki şimdi biniciler 1.1105 molasına kadar inip kalkacaklar)))
Teşekkür ederim!
benden misafir......
Opsiyonlar, vadeli işlemler (kısaca, CME ile DB) kullanarak ticaret yaparken, bağımsız fiyat pozisyonu bölgesinin nerede olduğunu anlamanız gerekir. ne olduğunu...? Bunlar, ne birinin ne de diğerinin olmadığı bölgelerdir. .. bu tür bölgelerin ortalama büyüklüğü 30-60 piptir. bu, içerdekiler için bir ipucu.
Bu prensibe göre 1.1550'ye kadar olan Evre'yi tahmin etmiştim... şimdi resmi ekleyeceğim...
Teşekkür ederim!
İşte bu sabah konuştuğumuz şey buydu.
Muhtemelen tüccarlar artık okur yazardır. emme)
Ya da belki şimdi biniciler 1.1105 molasına kadar inip kalkacaklar)))
Teşekkür ederim!
Teşekkür ederim!
Başka bir seçenek de bugünün düşük ---> diğer satıcı setini ve yukarısını yeniden test etmektir.
Teşekkür ederim!
aptalca bakmak
bunun için stratejiler var
Google Supermacy, bir profesyonel gibi ticarette veya kırmızıda
Yine de, tüccarlar enayi değil)))
Fiyat düştü ve almaya başladılar.
Şimdi fiyat arttı - neredeyse hiçbiri. Kuvvetler eşittir.
Yine de, tüccarlar enayi değil)))
Fiyat düştü ve almaya başladılar.
Şimdi fiyat arttı - neredeyse hiçbiri. Kuvvetler eşittir.
egzersiz yapmak: