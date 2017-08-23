FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 778
.....
--------Sonuç - bir bok bilmiyoruz ... IMF ne derse onu yapıyoruz ...
rezalet...sonunu dinlemedim...
Açıkçası ... hayır ... bir balıkçı bile tanımıyorum ... ama mezheplerden sadece Şahitleri-Ishimov'ları tanıyorum)))
Bir kişinin ticaret için bir şirkete ihtiyacı varsa, bu zaten bir sorundur ... IMHO, elbette ...
Peki, sana kim söyledi - bende ne var ??? Bu çizgiler, Gann açıları ilkesine dayanan bir senaryo ile yapılıyor... Ve işin tuhafı, fiyatın onlar boyunca hareket etmesi!!! Gunn ne zaman istediğini biliyordu, bilmiyorum...
Açıktır ....... peki, Gann-so Gann............ bir zamanlar çizelgelerde de oyulmuş, hatta bir kare işkence görmüştü.
Ben fiboyu daha çok seviyorum, güzel........ve fiyat da hareket ediyor..........bu arada, pounddaki yukarı yönlü hareketle ilgili varsayımınızı doğruluyor:
........... ama haberlerin arka planına bakılırsa, bugün değil, omuz çizmeye geri dönecek.
o bir trol ve Afrika'da - bir trol.
Yapmayacağım ... Nabulina'ya kötü davranıyorsun)))
Sabah ruh hali iyiydi. Hatta akşam sana bir hediye vermek istedim.
Ah, bu tür resimler ve çok kilometrelik noktalar ne kadar tanıdık, korku ... Komuta personelinin kokusu var ...
Albay, siz misiniz, bir serseri)))?
Ve keyfim yerinde, =) iyi hafta sonları ve Cuma'nın sonu olsun! Sihirbaz, üzülme ;-)
Ruh hali aynı seviyede))) Öğretmenin ve mutfak kulübünün (CBR) davranışı kötü)))
Böyle bir gün içi kaderimiz acı ...
Bekleyin beyler ... ölüyorum)))
Acı...
Acı...