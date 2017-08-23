FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 308
soruya katıl))
Peki bunu nasıl tanımlarsınız? Mesela Enka batsın dediniz. Nasıl tanımladınız? Hacim CD'nin en altına mı atıldı? Peki ve? Peki ya fiyatın henüz görünmediği zirvedeki hacimlerle ilgili veriler? CD onları göstermeyecek çünkü artık yok!!! Peki, yoksa MemeMakers orada birkaç seçenek sunacak mı ... vadeli işlemler ...? Ne olmuş? Fiyat nereye gidecek? Çar .. o CD'nizde ve ciltlerde ... zilden
Danila, şu barclay ciltlerine bak - içleri,
onlar (28 Temmuz'da söylediler) biz 1.31'e dokunduğumuzda 1.31'den yüksekse kadu için hedeflerinin 1.34 olduğunu söylüyorlar.
gerekçeleri bu resimde görülebilir - fiyat yükseldiğinde hacimlerdeki artışı görebileceğinizi söylüyorlar
- görünüşe göre bunu şu şekilde yorumluyorlar: büyük alımlar (büyük hacimler) ve bunun sonucunda fiyat yükseliyor.
İki soru
1) Bu ciltler gelecekteki ciltlere benzer mi?
2) Strange'in ICA yorumu tam tersidir - bize onun resminde anlatır
https://c.mql5.com/3/72/19.07.2015_12.png
BCA ilkesi: büyük mum çubuğu yukarı + büyük hacim + mum çubuğunu yüksek değerin altına kapat - bu, büyük adamın alımlarını aptal parayla tükettiği anlamına gelir,
http://www.forex-central.net/Volume-spread-analysis-VSA.php
Sözlerden önce resme bakın:
Uygun şekilde eğitilmiş bir tüccar, aralığının ortasında ve büyük hacimli kapanan bir barın, profesyoneller ve sürü arasında, yakında ticaretin kötü tarafında sona erecek bir transferin gerçekleştiği anlamına geldiğini hemen anlar. Profesyonel tüccarlar, toptan fiyatlarla (birikim) alım pozisyonlarını başlattıktan sonra perakende satışta (dağıtımda) satış yapacaklardır. Zayıf yatırımcılara transfer 2. barda devam ediyor. Uzman bir tüccar, 3. barın şimdi daha düşük bir seviyede kapandığını görebilir ve önceki barda büyük miktarda satış olduğunu doğrular.
Bu nedenle, iplik, cad'in daha ileri gitmeyeceğine ve aşağı ineceğine inanıyor.
Ama Barclay farklı görüyor
burada kimin olduğunu anlamalısın
difuralar, kahretsin , çekiciler... tensörler ischo.
...
piyasanın bütün teorisi bu
ah evet! difura - anlaşılabilir. kahve dükkanı kalın - tabii ki ... ama kreplere ne dersiniz?
Ben, b...m, size piyasanın yapısını birkaç kez anlattım. evet, ben federalin başkanı değilim, uluslararası alanda popüler biri gibi davranmıyorum. kukla ticareti evrak çantası. portföyü piyasayı yönetiyor. saf pozlarımız oyuncak bebek pozlarının türevleri haline gelir. tensör hesaplanabilir b. Ama o, stsuko, dinamik. bu nedenle, olan, olandır.
Kimin kime söylediğini bilmiyorum - orada mnu yapmadım))
Peki, hangi yorum daha doğru - Barclay veya Vsa?
Peki, kelimelerin yarısını biliyorsanız, ticarete gidin.