FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)
Evet, her şey için..
Mevcut (0975) EURUSD satıldı, 20 karı durdurun 200
bağırsak, ama önce 1.1020'ye gidiyoruz, oraya bir bakışım var
bu yüzden bir aptalla aldım ...
Yahudiler açısından girdilerim yok - 1,09'un altında satın alacağım (Troll'e 1,0930 satın alma limitine ulaşamayacağını söyledim - ve görünüşe göre boşuna - trole yazmayın)
Hafta sonu her şeyi SİZE yazdım, limitleri ve tüm ticareti belirledim yoksa sizin gibi her gün sahada çıplak bir operasyonla fiyatı kovalayacağımı mı düşünüyorsunuz?)))
Sürünüze Chapika yazın)))
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page358#comment_1799329
bu yüzden bir aptalla aldım ...
Mevcut (0975) EURUSD satıldı, 20 karı durdurun 200
durak yok veya zaten 40 pip aldınız. Bir trolle mesaj attığım için sürekli kendimi dövüyorum. (dağlarda, görmezden gelmeyi iyi koydum .... - ve zaten trol kakasını göremezsiniz)
Kendinizi delikanlıya karşı ölçün, o genç, izlemesi büyüdü, en büyüğüne sahip olduğunu düşünüyor, ölçmek istiyor))) Gençlik, ama orada ne var, SİZ zaten yaşlı bir saçmalıksınız ve ayrıca - atmak izlemenizi yapın ve köyün etrafında koşun)) )
Hocam nasıl bir salak stoplarla pozisyon alıyor?) Önce bize böyle öğrettin, sonra bir şeyler ters gitti, eski SEN görmeye başladın...