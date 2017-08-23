FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 372

Евгения :
Evet, her şey için..
Seviyeye yakın dikkatli olun ... birkaç puan fark yaratacaktır.
 
Dmitry Chepik :
Mevcut (0975) EURUSD satıldı, 20 karı durdurun 200
Yahudiler açısından girdilerim yok - 1,09'un altında satın alacağım (Troll'e 1,0930 satın alma limitine ulaşamayacağını söyledim - ve görünüşe göre boşuna - trole yazmayın)
 
Dmitry Chepik :
iyi, durağa pek bir şey kalmadı, şu anda patlayacak, ben de stop alıyorum))
 
Spekul :
bağırsak, ama önce 1.1020'ye gidiyoruz, oraya bir bakışım var

bu yüzden bir aptalla aldım ...


 
Shcha, yakında sahtekarlığa başlayacaklar) // pozisyon çevrildi ...
 
Ishim :
Yahudiler açısından girdilerim yok - 1,09'un altında satın alacağım (Troll'e 1,0930 satın alma limitine ulaşamayacağını söyledim - ve görünüşe göre boşuna - trole yazmayın)

Hafta sonu her şeyi SİZE yazdım, limitleri ve tüm ticareti belirledim yoksa sizin gibi her gün sahada çıplak bir operasyonla fiyatı kovalayacağımı mı düşünüyorsunuz?)))

Sürünüze Chapika yazın)))

Lesorub :

bu yüzden bir aptalla aldım ...


peki, eğer alma 1.11'deyse, bir aptalla yapabilirsin
 
Dmitry Chepik :
200 mil! Durmasını beklemeyin, hemen pozisyonu kapatın ve satın alın!
 
stranger :

Hafta sonu her şeyi SİZE yazdım , limitleri ve tüm işlemleri kurdum, yoksa sizin gibi her gün çıplak bir operasyonla sahada fiyatı kovalayacağımı mı düşünüyorsunuz ?)))

Sürünüze Chapika yazın)))

durmak yok , ya da zaten 40 peep yakaladınız . Bir trolle mesaj attığım için sürekli kendimi dövüyorum. (dağlarda, görmezden gelmeyi iyi koydum .... - ve zaten trol kakasını göremezsiniz)
 
Ishim :
durak yok veya zaten 40 pip aldınız. Bir trolle mesaj attığım için sürekli kendimi dövüyorum. (dağlarda, görmezden gelmeyi iyi koydum .... - ve zaten trol kakasını göremezsiniz)

Kendinizi delikanlıya karşı ölçün, o genç, izlemesi büyüdü, en büyüğüne sahip olduğunu düşünüyor, ölçmek istiyor))) Gençlik, ama orada ne var, SİZ zaten yaşlı bir saçmalıksınız ve ayrıca - atmak izlemenizi yapın ve köyün etrafında koşun)) )

Hocam nasıl bir salak stoplarla pozisyon alıyor?) Önce bize böyle öğrettin, sonra bir şeyler ters gitti, eski SEN görmeye başladın...

