FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 488
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu anda, evet, elbette. Bu, elbette, 32'de bir harrier değil, ama yine de)))
5540'a bakacağım.
ses haklısın "sahip olmak".
biraz bekleyecektim.
pounder'ı boğmak...
Pound yaklaşık olarak 58'i bekleyin.
pounder'ı boğmak...
Haydi başlayalım)
Dinleyin moderatörler, anladınız. gerçekten. biz neyiz çocuklar g ... politik olarak doğru noktalarla ilgili, ancak noktalar olmadan olmaz mı? size yardımcı olacak bir kaynak, b..... ve bir sponsor geliştirin (ticaret yapmayı öğrenmediyseniz)
Haydi başlayalım)
Eski ve serbest bırakıldın, hangi para birimini kırdın?)))