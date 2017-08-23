FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 79

Ishim :
neden üzgünüm, bir burada ve iyi!
 
Zogman :


peki, bu "hafif hızlanma" ile muhtemelen birileri para kazanıyor

1/1000 kaldıraçlı bir tüccarın bakış açısından konuşuyorsunuz. Yetişkin forexinde kaldıraç yoktur... Kendiniz düşünün - lot 100.000$ ise kaldıraç için kim ödeme yapacak..? Bizim kuruşlarımız için değil...

 
Ishim :
neden üzgünüm, bir burada ve iyi! Yoksa Yusuf gibi her Özbek'in bir pamm olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz - bu çarşının parasını kim ödeyecek?

Bir insan için yalnızken kötüdür,

Vay canına, kimse savaşçı değil.

ona her güçlü usta,

Ve hatta zayıf, eğer iki ... (c) Mayakovski

 
100000 kaldıraçla kimse ticaret yapmadığında 1:1000 maksimum 1:100
 
Nestradamus :

1/1000 kaldıraçlı bir tüccarın bakış açısından konuşuyorsunuz. Yetişkin forexinde kaldıraç yoktur... Kendiniz düşünün - lot 100.000$ ise kaldıraç için kim ödeme yapacak..? Bizim kuruşlarımız için değil...

yetişkin forex'te omuzlar var - borsalarda her zaman pozisyonun sadece yüzde 10'u var ve bankaların birbirlerine karşılıklı kredi "limitleri" var ...

onunla tartışmamak daha iyi

 
Ishim :

Sensei... Bunu böyle bırakıyorum.

Zevk almak...


 
Zogman :

yetişkin forex'te omuzlar var - borsalarda her zaman pozisyonun sadece yüzde 10'u var ve bankaların birbirlerine karşılıklı kredi "limitleri" var ...

onunla tartışmamak daha iyi

Hepsi için? Yoksa sadece bankacılık hizmeti verenler için mi? Herkes içinse, bu bedava para nereden geliyor ... banka onları basıyor ...
 
Shaw, Öğretmen, ayı 26'ya indirelim mi?)
 
 
stranger :
Shaw, Öğretmen, ayı 26'ya indirelim mi?)
200 p veriyorsun !!!)
