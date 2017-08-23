FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 79
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
neden üzgünüm, bir burada ve iyi!
peki, bu "hafif hızlanma" ile muhtemelen birileri para kazanıyor
1/1000 kaldıraçlı bir tüccarın bakış açısından konuşuyorsunuz. Yetişkin forexinde kaldıraç yoktur... Kendiniz düşünün - lot 100.000$ ise kaldıraç için kim ödeme yapacak..? Bizim kuruşlarımız için değil...
neden üzgünüm, bir burada ve iyi! Yoksa Yusuf gibi her Özbek'in bir pamm olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz - bu çarşının parasını kim ödeyecek?
Bir insan için yalnızken kötüdür,
Vay canına, kimse savaşçı değil.
ona her güçlü usta,
Ve hatta zayıf, eğer iki ... (c) Mayakovski
1/1000 kaldıraçlı bir tüccarın bakış açısından konuşuyorsunuz. Yetişkin forexinde kaldıraç yoktur... Kendiniz düşünün - lot 100.000$ ise kaldıraç için kim ödeme yapacak..? Bizim kuruşlarımız için değil...
yetişkin forex'te omuzlar var - borsalarda her zaman pozisyonun sadece yüzde 10'u var ve bankaların birbirlerine karşılıklı kredi "limitleri" var ...
onunla tartışmamak daha iyi
Zevk almak...
yetişkin forex'te omuzlar var - borsalarda her zaman pozisyonun sadece yüzde 10'u var ve bankaların birbirlerine karşılıklı kredi "limitleri" var ...
onunla tartışmamak daha iyi
Shaw, Öğretmen, ayı 26'ya indirelim mi?)