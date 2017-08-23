FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 656

Yeni yorum
 
Peki, Eski Olan gitti, siteden çöp dökümü yapmanız gerekiyor mu? Tüm kahrolası moderatörlere ithaf edilmiştir. bu yüzden tırmanmadılar, ......
 
iIDLERr :

ticaret için beyni olmayan bir frank, merkez bankası başkanının sol kadınının kararları. Akdeniz'deki efsane alt üst oldu.

bizim efsanemiz?
 
lactone :
bizim efsanemiz?
Evet
 
lactone :

Sen değilsin, bir ihtimal?

Şinşillalar, zincirler, altın... Ben değil)))

Zincirlerim ... üç yüz pound ... Genel olarak altın alırım))
 
iIDLERr :

ticaret yapacak beyni olmayan bir frank , merkez bankası başkanının sol kadınının kararları. Akdeniz'deki efsane alt üst oldu.

yükseliş trendi...

ama bir geri alma mucizesi yaratmak için değil mi?

 

burada:

 
Evgeniya Balchin :
İyi yaşa, herkes böyle olurdu...
Evet, koğuşta hala böyleleri yok. Bu hala şöyle böyle, küçük bir kızartma. )))
[Silindi]  
gürültü yapma =)
 
Roman Busarov :
gürültü yapma =)
Kimse gürültü yapmıyor. Cuma, geyiği bekliyorum. Gürültü yapacağız. Üç saattir senaryoları karıştırıyorum. Sadece güzel ve biraz yararlı bir şey bulamıyorum. Yarışların ruh hali.
 
O Fung bugün 536'nın altında yeterince ruha sahip olacak mı?
1...649650651652653654655656657658659660661662663...1996
Yeni yorum