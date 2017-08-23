FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 993

Her ne kadar alışılmadık bir şekilde, üç yıldızla istihdam edilen haberlerin sayısıyla ilgili veriler, iyi, acı verici bir şekilde tepki verdiler. Yoksa başka bir haber mi?
 
Ishim :
ve böyle her geçişten sonra geri dönmeyi engelleyen nedir? ( ve her seferinde 2850 bekleyeceksiniz)

beklemeyeceğiz, orada ticaret yapacağız...

gerçek harrier:


 

Evet....

euro garip bir şekilde davranıyor.

Önce kırılıyor sonra düşüyor...

 
evet .... Hafta sonu için alacağım)))) (emtia fiyatları düşmedi ...)

 

1 000 sayfa)))

Beyler, iletişimde kalın)))

Teşekkür ederim!

 
alex justasu...


 
Eustace gözyaşı döktü, ama hiçbir şey anlamadı ....
sonunda güzel bir resim prognoz ve sonuçları. şimdi yapılacak bir şey var.
 
