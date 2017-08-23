FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 993
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve böyle her geçişten sonra geri dönmeyi engelleyen nedir? ( ve her seferinde 2850 bekleyeceksiniz)
beklemeyeceğiz, orada ticaret yapacağız...
gerçek harrier:
Evet....
euro garip bir şekilde davranıyor.
Önce kırılıyor sonra düşüyor...
beklemeyeceğiz, orada ticaret yapacağız ...
gerçek harrier:
Evet....
euro garip bir şekilde davranıyor.
Önce kırılır sonra aşağı kayar...
evet .... Hafta sonu için alacağım)))) (emtia fiyatları düşmedi ...)
1 000 sayfa)))
Beyler, iletişimde kalın)))
Teşekkür ederim!
1 000 sayfa)))
Arkadaşlar iletişimde kalın )))
Teşekkür ederim!
alex justasu...
alex justasu...
alex justasu...
sonunda güzel bir resim prognoz ve sonuçları. şimdi yapılacak bir şey var.