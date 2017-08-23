FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 334
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, baktım, kimin hakkında yazılmış Lenka Chernovetsky ücretli yapar ... Nefes al - 20 UAH, Nefes al - 10 UAH Gözlerini aç - 5 ...)))))) tamam, en azından "pern-t"))) hayranları için ücretsiz yapabilirsiniz. Aksi takdirde, slogan tamamen olurdu - "Nefes almayın, pern-be")))))) üzgünüm
Yooo, Ishim))))) Garip öyle değil...
ve dinlemekten mutlu olursunuz. (ama sana hiçbir şey vermeyeceğim)
geri geliyorsun ... ve her sayfada doğru olanı yazıyorsun
Buradan aldığımı yaptım ....... daha çok beğendim)))
Çok ilginç oldu ... sevgili İşim gerçek parayla mı ticaret yapıyor? O zaman nasıl hala ayakta? İşim, yoksa teorisyen misin, o zaman ne anlamı var? =)
Fena değil... ama sen gittiğinde... ve beş dakika sonra.
geri geliyorsun ... ve her sayfada doğru olanı yazıyorsun
buradan aldığını yaptı. ...... Ben daha çok severim)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/manager/412543/pamm/archive/
adım adım denemelisiniz. (sigara nasıl bırakılır)
adım adım denemelisiniz. (sigara nasıl bırakılır)
Kahretsin? Kahretsin kendini zevkten mahrum etme... Eğleniyor ve uğultu yapıyoruz... Buna nasıl güldüklerini hatırlıyor musun?)))
Kurtarma hiçbir şey değildir ... ruh hali her şeydir)))
evet - elektronik sigara, alkolsüz bira, lastik bir kadın, bir demo hesabı ...
http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-17 ))))))