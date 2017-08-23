FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 883
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hepsi birbirine bağlı - bu saçmalık - sinyal gitti + veya eksi her şeyi kapattı. Geçmişteki nonkas'larda özellikle bir şey gözlemlemedim - onu çarptım. Şimdi bir haber önem kategorisi oluşturmamız gerekiyor! ve hangilerini kapatacağınızı bilin... Ve yeni parti, beyler.
piyasayı izliyorum. (ve bir tür eğlence-fui değil)
rakunlar - rakun derileri, bu bir klasik, bu bir para birimi. (Rusça söyle)
Ah sert, sert!
Aboneliğimi iptal ettim - tüm diskler çözüldü.
İyi haber, kelimenin tam anlamıyla ticaret yasağı. (boom bekle)
Şaşırdım, gülümsüyorum, yapamıyorum)))) Harikasın.
Söz verdiğimiz gibi yarın bir bilgilendirme toplantısı ayarlayacağız. Kadar!
Aboneliğimi iptal ettim - tüm diskler çözüldü.
Almatı'dan tırtılları uyarlayın ...
Şaşırdım, gülmemek için kendimi tutuyorum)))) Yapamam))) ) Gençsin .
Almatı'dan tırtılları ayarla ...