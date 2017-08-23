FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 883

Yeni yorum
 
Ishim :

hepsi birbirine bağlı - bu saçmalık - sinyal gitti + veya eksi her şeyi kapattı. Geçmişteki nonkas'larda özellikle bir şey gözlemlemedim - onu çarptım. Şimdi bir haber önem kategorisi oluşturmamız gerekiyor! ve hangilerini kapatacağınızı bilin... Ve yeni parti, beyler.

piyasayı izliyorum. (ve bir tür eğlence-fui değil)

Ah sert, sert!
 
Ishim :
rakunlar - rakun derileri, bu bir klasik, bu bir para birimi. (Rusça söyle)
evet, Rusça. Şimdi net)
 
new-rena :
Ah sert, sert!
İyi haber, kelimenin tam anlamıyla ticaret yasağı. (boom bekle)
 
Ishim :
Aboneliğimi iptal ettim - tüm diskler çözüldü.
Şaşırdım, gülmemek için kendimi tutuyorum)))) Yapamam)))) Harikasın.
 
Ishim :
İyi haber, kelimenin tam anlamıyla ticaret yasağı. (boom bekle)
Söz verdiğimiz gibi yarın bir bilgilendirme toplantısı ayarlayacağız. Kadar!
 
Evgeniya Balchin :
Şaşırdım, gülümsüyorum, yapamıyorum)))) Harikasın.
sadece şu anda piyasada kimse yok - peki, kürk mantolar (rakunlar). (ve bankalar bankalarla savaşmaz - herkes barış içinde geçer - herkes deri arar)
 
new-rena :
Söz verdiğimiz gibi yarın bir bilgilendirme toplantısı ayarlayacağız. Kadar!
Evet. Kadar!
 
Ishim :
Aboneliğimi iptal ettim - tüm diskler çözüldü.

Almatı'dan tırtılları uyarlayın ...

 
Evgeniya Balchin :
Şaşırdım, gülmemek için kendimi tutuyorum)))) Yapamam))) ) Gençsin .
.......Ha ha ha! O çok genç ve tehlikeli! Devam etmek!
 
Lesorub :

Almatı'dan tırtılları ayarla ...

Pazartesiye kadar (her şey değişecek) ve bilgi disklerinin kendi kullanım ömrü var ve sonra keskin bir şekilde haberlerde .... (Yaklaşık 15 disk izledim - iptal olmadı - terim bazen yaşamıyor. Peki, örneğin , 250 piplik bir disk. 2 gün boyunca 100 pip geçer ve bitirmek için yaşamayabilir ... ama 12 çiftte 100 pip alacağım)
1...876877878879880881882883884885886887888889890...1996
Yeni yorum