FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 518
Pound için hala önce 58'i bekliyorum, sonra göreceğiz.
Sonsuza kadar bir Audi satın alın, sınırlayıcılar buna değer)
29'un altındaki bir ay için bu minimum bir programdır ve orada 27 ve 25'i organize edebilirler)
Pound, stsuko, iki kez limitli oyuncu 3-4 puana kancayı takmadı. Bu bir utanç (((
İlginç bir resim.
GSYİH'nın yüzdesi olarak ABD'deki yatırım miktarı.
not 1960'da Amerika dünyanın en büyük alacaklısıydı.
Şimdi - kredilerde liderliğe gidiyor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Net_international_investment_position
O zaman bu plana bakarsanız her şeyi dolara karşı satın almanız gerekir))))
Bir haftadan birkaç aya kadar olan işlemlerle ilgileniyorum ve sonra görüyorsunuz - en sevdiğim pound öldü)
Aynen öyle, 1.21'den 5-8 bin kontratla kafalarının arkasını aldılar (anlaşılır hale getirmek için hemen birkaç kuruş çevireceğim) ve sessizce kendilerini damgaladılar, kâr arttı, her şey güzeldi) çoğu ..., pah, çok, genel olarak 23500 satın alındı. Ve şimdi bana onları böyle bir bagajla daha parlak bir geleceğe nasıl götüreceğimi söyle?)))
Ben kadı seslendirdim.. bölge 2830+-15 şu ana kadar sadece benimle ilgileniyor.
sterlin 5515+- ilgilenen
Mısırlı arkadaşım, takas edilmesi gereken her şey değil)
İlya, son bir ayda yaklaşık 5450 lira oldu, peki ne istiyorsun?
Efsane, 5515'te neyi unuttun, daha da fazla zaman var mıydı?)))
Evet, sonunda FSU'lar ona orada...
İşte herkesin geçen ayki favori cilt profili. Yaklaşık 5450 işlem azdı, bu az para olduğu anlamına gelmez, ancak yaklaşık 56 işlem deniz ve büyük olasılıkla bunlar satış, tamamen benim görüşüm, yanılıyor olabilirim ama öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük olasılıkla, küçük boyutlarda 56'dan büyük ölçüde tuzladılar, ancak çok ve sık sık, oradan hacim (işlem sayısı), peki kimi atacaklar?
Kime ve nereye attıkları umurumda değil ...