FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 592
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
aud/USD 0.7290 satın aldı
Satın aldığım bir Audi de var. şimdi almıyorum. Kehanet 7220 cezalandırılabilir.
Satın aldığım bir Audi de var. şimdi almıyorum. Öngörülen 7220 cezalandırılabilir.
sonra azar, nasyanika?
Hayatında yanlış bir şey yapabilir miyim? Burada yatımda yüzüyorum, trol balıkları ... iPad okuyorum ... KVN'nizi ...
yelken aç ve sen ... daha iyi olabilirsin ... bu yüzden bir yatım yoktu - ben de kızgındım. Ne kadar düzsün. Pekala, üzülme - hala daha iyi olabiliriz
Bunu kim kehanet etti? bir peygamberimiz var
7245'ten Audi almaya başlardım.
7250'den Audi almaya başlardım.