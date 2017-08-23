FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 592

Nikolai Romanovskyi :
aud/USD 0.7290 satın aldı
Satın aldığım bir Audi de var. şimdi almıyorum. Kehanet 7220 cezalandırılabilir.
 
vaz :
Bu yüzden orada satın alacağım.
 
vaz :
Bunu kim kehanet etti? bir peygamberimiz var
 
Teacher :
sonra azar, nasyanika?

Hayatında yanlış bir şey yapabilir miyim? Burada yatımda yüzüyorum, trol balıkları ... iPad okuyorum ... KVN'nizi ...

yelken aç ve sen ... daha iyi olabilirsin ... bu yüzden bir yatım yoktu - ben de kızgındım. Ne kadar düzsün. Pekala, üzülme - hala daha iyi olabiliriz
Gerçek bir “çocuk olurdum”)) Yüzerdim, gerçek bir yatta olurdum, ama burada sadece pantolonunu siliyorsun ??! .. havalı, elbette, iplik sana cevap veriyor, “Gülemiyorum ”
 
Nikolai Romanovskyi :
Bunu kim kehanet etti? bir peygamberimiz var
Bakın ve peygamber olmayan birini bulmaya çalışın. Ve nereye gideceğine ve orada ne olacağına gelince ..... Bulursan bana haber ver.
 
7245'ten Audi almaya başlardım.
 
stranger :
7245'ten Audi almaya başlardım.
Öğren, teşekkürler
 
Sterlin 5606'yı vurdu. Bu, İlya, seviyeydi.
 
7250'den Audi almaya başlardım.
 
slider20007 :
7250'den Audi almaya başlardım.
Fiyat (+-) kuruş değişebilir. Ana yön ve riskler. Bir saat içinde 7255 olabilir. Kısa vadede, satıştan büyük bir gelir beklemiyor musunuz, yoksa ...... ne?
