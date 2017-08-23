FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 418

Karputov Vladimir :
Ve daha ayrıntılı olarak, gerçekler ve rakamlarla, yapabilir misiniz?
Yeni bir yazı oluştururken, bu sayfada olmak, yazı bir sonraki sayfaya gitmek şartıyla, ikinci sayfaya ikinci yazı yazılana kadar orada görünmeyecektir.
 

Şanslı an. İlk gönderimizi yeni bir sayfada görmek için şunu yapıyoruz:

new-rena :

Dengeye göre, peri masalı olmadan her şey açıktır. Al/Geyik - 1/50 )))

Devam edin lütfen.

Yakında peri masalı anlatır, ama yakında yapılmaz ...
 
new-rena :
Tamam, bir soru soracağım.
 
Teacher :
Yakında peri masalı anlatır, ama yakında yapılmaz ...
Bağırsak. Hadi izleyelim.
 
Efsane, yani neden kimseyle paylaşamayacağınızı anlıyorsunuz?)
 
Karputov Vladimir :
Beğenmedim.
Ortalığı karıştırma, hayat kitabı)
 

Doların toplam ortalama değerinin uzun yıllardır arttığını buldum (tam olarak 5 yıldır, yani, dolar cinsinden büyük döviz çiftlerinden oluşan bir sepetteki bir noktanın ortalama maliyeti düşüyor, bu da "satın alabileceğiniz" anlamına geliyor. " aynı miktarda dolar için daha fazla puan).

Yani bunun ne anlama geleceğini merak ediyorum? Kim ne düşünüyor?

Büyüme önemsiz, ancak yine de fark edilir, yılda bir yerde% 0,5 - 1,5, hatalar elbette mümkündür, ancak böyle bir şey olur.

 
Andrey Dik :

krediyle dolar dağıttı, başka nasıl? "Dünyayı iğneye takmak" ve buna karşılık gelen hakimiyet şaka değil) Bunun cevabı dünya - yeni bir banka ... Güven verme girişimi - parite de henüz işe yaramıyor.
 
Öyleyse devam edelim. Birinci bölüm. Giriş Doğruluğu:



Saçmalamak ve sessizce kıskanmak
