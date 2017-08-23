FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 999
neden daha düşük değil?
Evet, Strange'e daha fazlasını teklif etmekten korkuyorum. o kızgın. bir tankı seven herkese bağırır .
ve size 4402 - 4302'yi hatırlatsam ne olacak?
daha iyi nick değişikliği)
canı sıkılıyor, annesi...
Hey!
takma adı değiştir)
Cuma gününden beri LIBOR oranlarını büküyorum ama bitirdim. Güzel görünüyor, ama benim için işe yaramadı. Girişler normal. 2 iyi, biri damarda değil. Bazen arka arkaya 5 kaybeden esnaf serisi elde edersiniz . Genel olarak, bunda iyi bir şey bulamadım.
ve neden yapmalıyım?
ve hiçbir şeye karışmam...
ve neden yapmalıyım?
ama eğilmem...
Pound'u nereye sürüyorsun?
Eh, genel olarak, destekliyorum, önce biraz atlamanız gerekiyor ve sonra çökebilir, ancak bir taşla değil, dik olmayan bir acılıkla, yavaşça böyle. Strange doğru bir şekilde söylüyor - Eureka gibi 17'sinin sonundan önce bir yerde.
Pound'u nereye sürüyorsun?
Eh, genel olarak, destekliyorum, önce biraz atlamanız gerekiyor ve sonra çökebilir.
Lunya 6C nerede satılacağını arıyor...
Evet, Strange'e daha fazlasını teklif etmekten korkuyorum. o kızgın. bir tankı seven herkese bağırır.
Satışlarınıza para eklemek istemez misiniz?)
canı sıkılıyor, annesi...