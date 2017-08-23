FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 164

Ishim :
yanlış PS mumları 30pp. m30'da izlenmeli
tamam ... sonra bakarım ... sevgili öğretmenim için, hiçbir şey için üzülmüyorum)))
 
Eh, şimdi ilginç ve okumak çok güzel) !!!
 
Vizard_ :
Evet, mumları hemen kırmızı yeşile bölün! genel olarak, mumun ana başlangıcı - Umarım anlarsın? - giriş. (bir mum 45 puan olabilir). Çalışırsa, bir kodunuz olacak! (elbette para kazanamazsınız - ama bazen tahmin edebilirsiniz).
 
Alexander Zagryadskiy :

herkese selamlar) Bir tahmin yazmak istedim, ancak İnternet aptaldı ve sonuç olarak girdiyi gönderiyorum



yapıcı eleştiri açığız

yani ciddi bir hacim yok. 20 pip aldı ama kaldı. henüz kesin bir yön yok.
 
 
iIDLERr :
20p de paradır)
 
Ishim :
Şimdi... yoksa unuturum...
192661obs(m30).... 6739 =3.50%
"Hamamböceği yarışları" projesini bekliyorum
Mevcut açıklamayı yapın ... nasıl yapabilirsiniz ...
Ve sis olsun
 
.
 
Alexander Zagryadskiy :
elbette. Avrupa'daki akım haftalık işlemlerin altına inmeyecek. büyücü sabah kütüğü ortaya koydu.
 
iIDLERr :
Şey, ne zaman gibi) her şey olabilir. Ana şey, ayakları unutmamak ve kabartmaya tırmanmamaktır. Bu arada, zaten 3p daha aşağıya gittim)))) Şimdi bir hafta boyunca VAL'den daha yüksek satın almayacağım
